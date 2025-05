Wielki ból Polki w Paryżu. Po tym, co się stało, padły bardzo gorzkie słowa

Linette zaczęła od ucięcia spekulacji , że w Paryżu nie wpadła w nową chorobę, a nieżyt nosa, bo w każdej przerwie sięgała po chusteczkę, to efekt ciągnących się za nią historii. - Po prostu ciągnie się za mną choroba. Czy to miało wpływ na moją grę? Od sześciu tygodni już się przyzwyczaiłam, a cały czas się to ciągnie, bo nie mam przerwy, natomiast fizycznie czuję się dobrze - stwierdziła poznanianka.

Problemy Magdy Linette. Szybka analiza i smutna konstatacja

- Przede wszystkim serwis mi w tym meczu zupełnie nie pomagał. Było dość chłodno, piłki bardziej zwalniały niż przyspieszały , więc ciężko mi było się przebić. Miałam wrażenie, że musiałam dobijać punkty na parę razy. Później chciałam to poprawić i grać mocniej, za czym poszły błędy. Uważam, że było w tym trochę za dużo szarpania się. Nie wykańczałam tak, jak sobie wyobrażałam, więc próbowałam to sobie zrekompensować, ale moje decyzje może nie były najlepsze. Trzeba było, tak myślę, na spokojnie rozgrywać punkty - analizowała bieg zdarzeń.

- Ziemia jest o tyle trudna, że faktycznie gdy jest tak zimno, czasami ciężko jest mi się przebić. Bardziej starałam się zabierać trochę czas i grać kątowo, a tutaj chwilami jest to po prostu za wolno, zwłaszcza gdy ktoś broni się naprawdę bardzo dobrze. A do tego Clara potrafi zwłaszcza z forhendu grać bardzo solidnie i mocno, również kątowo. Chwilami moja piłka nie sprawiała jej żadnych problemów - rozłożyła ręce Linette.