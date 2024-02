Wielka zmiana w turnieju wielkoszlemowym? Mężczyźni mogą ustąpić kobietom

Australian Open cały czas szuka możliwości rozwoju pod kątem turniejowego kalendarza. W tegorocznej edycji po raz pierwszy wynosił on 15 dni. Organizatorzy imprezy w Melbourne poszli śladem Rolanda Garrosa, rozkładając pierwszą rundę na trzy dni. Wimbledon i US Open wciąż trwają pełne dwa tygodnie, ale kto wie, czy w przyszłości i to się nie zmieni.