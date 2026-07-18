Gdy dochodziło do turniejów Wielkego Szlema, mieliśmy pewność, że w losowaniu znajdą się Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch - i to od kilku lat. W ostatnim czasie trzy kolejne Polki miały pewność gry w kwalifikacjach, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Zwykle walczyły o to, by... mieć rozstawienie w drabinkach, które ułatwiało dostanie się do właściwej część turniejów. I to właściwie koniec wykazu Polek z szansami na Szlemy - następne zawodniczki znajdowały się w czwartej setce.

I to właśnie zaczęło się zmieniać. Najpierw za sprawą Mai Chwalińskiej, która od kwalifikacji dotarła w Paryżu do finału. I awansowała na 21. miejsce na świecie.

A teraz też sprawą gorszej formy Lindy Klimovicovej, od 25 kwietnia czekającej na jakiekolwiek zwycięstwo. W tym tygodniu miała występować w WTA 125 w Stambule, wycofała się tuż przed losowaniem. W rankingu WTA straci więc 75 punktów - za wygrany rok temu turniej ITF w Vitorii-Gasteiz. To spowoduje spadek w okolice 205. pozycji na świecie. I stratę polskiej pozycji numer 6.

Na rzecz Martyny Kubki, która - po thrillerze - właśnie w tej samej Vitorii-Gasteiz zagra w niedzielę o tytuł.

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Polka została w północnej Hiszpanii rozstawiona z "1" - w piątek zaś była już o jedną piłkę od odpadnięcia z turnieju na poziomie ćwierćfinału. Przegrywała z Han Shi 2:5, Chinka miała meczbola. Martyna się "obudziła", wygrała pięć kolejnych gemów, awansowała do półfinału. A w nim czekała już rozstawiona z "8" Rosjanka Kira Pawłowa, którą Polka rok temu pokonała w Heraklionie.

Tak jak w piątek, tak i dziś Martyna grała nierówno. W pierwszym secie świetnie funkcjonował serwis Polki, dawał jej ogromną przewagę. Stąd też jej gemy nie miały większej historii, a w tych Pawłowej pojawiały się emocje. 25-latka z Zielonej Góry miała sześć break pointów w trzech kolejnych gemach, nie wykorzystała ich. Przełom nastąpił przy stanie 5:4, wtedy Rosjanka została w końcu przełamana.

Martyna Kubka Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Inaczej potoczyła się jednak druga partia - Polka znów miała szanse na breaka, a ostatecznie... sama została na końcu przełamana. Na 4:5, w kluczowym momencie. Efekt? Konieczność w drugim dniu z rzędu gry w trzeciej partii, wydłużenie spotkania.

I dodatkowe emocje, choć też wszystko wskazywało, ze ich nie będzie. Odskoczyła na 4:0, świetnie serwowała, miała finał na wyciągnięcie ręki. Minęło 20 minut, a już Pawłowa nawiązała kontakt, przegrywała 4:5, serwowała po pozostanie w meczu. Przy równowadze dwa punkty zapisała jednak Kubka - to ona triumfowała 6:4, 4:6, 6:4.

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W niedzielę zagra o tytuł - z Litwinką Justiną Mikulskyte lub Białorusinką Waleriją Sawinych. W rankingu "na żywo" Martyna awansowała na 194. miejsce - zadebiutuje w TOP 200. I na pewno wyprzedzi Klimovicovą. Jeśli zaś wygra finał, będzie 184. Ma też pewny start w kwalifikacjach US Open.

Martyna Kubka Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP





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