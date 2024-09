Coco Gauff: "Jeśli mnie zabraknie na WTA Finals, pojadę na wakacje"

Są różne elementy mojej gry, nad którymi chcę popracować, ale teraz skupiam się na serwowaniu. Kiedy dobrze podaję, gram całkiem nieźle. Dla mnie to podstawa mojej gry. Zrobiliśmy niewiele, a to już stanowi drastyczną poprawę w porównaniu z sytuacją sprzed trzech tygodni. W tym momencie nie jest konieczna zmiana całej techniki, wystarczą subtelne rzeczy, które mi pomogą

Jak dodała, nie nakłada na siebie dodatkowej presji na zakwalifikowanie się do WTA Finals, bo potrzebuje czasu na adaptację do nowej struktury treningowej. W tej chwili w zestawieniu Race jest szósta z przewagą 898 punktów nad dziewiątą Qinwen Zheng (do turnieju wejdzie osiem tenisistek). - Jeśli będę mogła tam grać, to świetnie. Jeśli mnie zabraknie, wezmę wakacje - przyznała.