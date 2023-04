Wielka zmiana u rywalki Igi Świątek. Tuż po prestiżowym zwycięstwie

Coco Gauff niespełna miesiąc temu skończyła dopiero 19 lat, a w swoim CV ma już tak wiele osiągnięć, że mogłaby ich jej pozazdrościć niejedna dużo starsza zawodniczka . W 2022 roku Gauff wygrała deblowe rywalizacje w turniejach WTA 1000 w Dosze i Toronto, zaś na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu dotarła do obu decydujących pojedynków w singlu i deblu . W sierpniu była jedynką w rankingu WTA deblistek, a wśród singlistek wskoczyła na pozycję numer 4 - późną jesienią.

Trener Coco Gauff podjął kluczową decyzję. Zadecydowały sprawy osobiste

Do kolejnych osiągnięć Coco Gauff nie poprowadzi już jednak Diego Moyano - trener, który mocno ułatwił jej tak mocne wejście do zawodowego sportu. Argentyńczyk wcześniej pracował w amerykańskiej federacji, szkolił m.in. Tommy'ego Paula czy Denisa Kudlę. Przejął utlentowaną tenisistkę na początku zeszłego roku, tworzy zespół szkoleniowy razem z ojcem Coco Coreyem Gauffem oraz Jeanem-Christophem Faurelem.

Teraz zrezygnował ze współpracy, tłumacząc to względami osobistymi . - Bardzo dziękuję za ten wspaniały rok pełen wspomnień. To naprawdę przyjemność pracować z tobą, Coco, prawdziwą mistrzynią na korcie i poza nim. Chcę podziękować rodzinie Gauff za zaufanie i wsparcie w tym roku. Byliście niesamowici. Chcę również podziękować zespołowi, który ciężko ze mną pracował, aby osiągnąć cele" - napisał Moyano w mediach społecznościowych.

Iga Świątek "przekleństwem" dla 19-letniej Amerykanki. Nie przegrała z nią... seta

Coco Gauff to "ulubiona" rywalka dla Igi Świątek. Liderka światowego rankingu jeszcze nigdy w zawodowym turnieju nie przegrała z tenisistką młodszą od siebie, ale akurat z Gauff radzi sobie znakomicie. Obie spotkały się już sześć razy, a Amerykanka nie wygrała w tych potyczkach choćby jednego seta. Jedynie w maju 2021 roku w półfinale WTA 1000 w Rzymie doprowadziła w pierwszej partii do tie-breaka, ale go przegrała. W kolejnych 11 setach ugrała zaledwie 23 gemy. Świątek wygrała też z Gauff w finale zeszłorocznego French Open.