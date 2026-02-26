Wielka zmiana u rywalki Igi Świątek. Potwierdzenie nadeszło tuż przed Indian Wells

Jakub Rzeźnicki

Prawdziwym pogromem zakończyło się starcie Emmy Raducanu z Igą Świątek na ubiegłorocznym Roland Garros. Brytyjka poległa 1:6, 2:6 i z pewnością wolałaby wyrzucić z pamięci tamten mecz. Tuż przed Indian Wells u 25. rakiety świata doszło do kolejnej już zmiany w sztabie szkoleniowym. Takiego obrotu spraw jeszcze do niedawna nikt się nie spodziewał. Oficjalnie potwierdzenie pozostaje już tylko kwestią czasu.

Tenisistka w różowej sukience i białej daszku świętuje zdobycie punktu, zaciskając pięść i wyrażając silne emocje zwycięstwa. W tle znajduje się kort tenisowy.
W karierze Emmy Raducanu doszło do kolejnej wielkiej zmianyScott TaetschAFP

Ostatnie występy w Dosze i Dubaju nie potoczyły się po myśli Emmy Raducanu. 23-latka kreczowała już w 1. rundzie zmagań w Qatar Ladies Open z Camilą Osorio, a zaledwie tydzień później odpadła na tym samym etapie z turnieju WTA Dubaj. Niespodziewanie uległa dużo niżej notowanej Antonii Ruzic.

Emma Raducanu znów z nowym trenerem. Tę twarz już dobrze zna

Tuż przed Indian Wells, z którym Brytyjka wiąże wielkie nadzieje, w mediach gruchnęła wieść o kolejnej zmianie w jej sztabie szkoleniowym. Znana z częstych zmian trenerów tenisistka ma przystąpić do prestiżowych rozgrywek ze szkoleniowcem, który jest już jej dobrze znany.

    Jak ustalili dziennikarze "The Times" Raducanu znów związała się z Markiem Petcheyem, z którym to miała okazję już współpracować przez krótki czas od marca do lipca 2025 roku. To właśnie z nim u boku rywalizowała z Igą Świątek na Roland Garros.

    Polka rozbiła wówczas młodszą rywalkę 6:1, 6:2, demonstrując swoją pełną dominację na paryskich kortach. Było to piąte z rzędu zwycięstwo Raszynianki nad Raducanu. Brytyjce jeszcze nigdy nie udało się wygrać z Igą.

    Według "The Times" była mistrzyni US Open otrzyma tymczasowe wsparcie szkoleniowe od Petcheya podczas turnieju w Kalifornii, mimo że wykluczyła jakiekolwiek stałe zatrudnienie trenera w najbliższej przyszłości.

    Polka zeszła z kortu, wtedy rozegrał się dramat. Przykre sceny w turnieju WTA w Meridzie

    Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Emmę Raducanu prowadziło już dziewięciu różnych trenerów. Ostatnio współpracowała z Francisco Roigiem. Wytrwał on na stanowisku od sierpnia ubiegłego roku do stycznia bieżącego.

    Tenisistka w błękitno-czarnej sukience uderza piłkę rakietą podczas meczu na twardym korcie, skupiona na wykonywanej akcji.
    Emma RaducanuFLAVIU BUBOIAFP
    Młoda kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym, poprawia włosy trzymając rękę na głowie, skupiona na swoim działaniu.
    Emma RaducanuFLAVIU BUBOIAFP
    Dwie tenisistki wymieniają uścisk dłoni nad siatką po zakończonym meczu, obie trzymają rakiety, wokół widać widownię skupioną na wydarzeniu sportowym.
    Iga Świątek i Emma RaducanuFoto OlimpikAFP
