Wielka zmiana u rywalki Igi Świątek. Potwierdzenie nadeszło tuż przed Indian Wells
Prawdziwym pogromem zakończyło się starcie Emmy Raducanu z Igą Świątek na ubiegłorocznym Roland Garros. Brytyjka poległa 1:6, 2:6 i z pewnością wolałaby wyrzucić z pamięci tamten mecz. Tuż przed Indian Wells u 25. rakiety świata doszło do kolejnej już zmiany w sztabie szkoleniowym. Takiego obrotu spraw jeszcze do niedawna nikt się nie spodziewał. Oficjalnie potwierdzenie pozostaje już tylko kwestią czasu.
Ostatnie występy w Dosze i Dubaju nie potoczyły się po myśli Emmy Raducanu. 23-latka kreczowała już w 1. rundzie zmagań w Qatar Ladies Open z Camilą Osorio, a zaledwie tydzień później odpadła na tym samym etapie z turnieju WTA Dubaj. Niespodziewanie uległa dużo niżej notowanej Antonii Ruzic.
Emma Raducanu znów z nowym trenerem. Tę twarz już dobrze zna
Tuż przed Indian Wells, z którym Brytyjka wiąże wielkie nadzieje, w mediach gruchnęła wieść o kolejnej zmianie w jej sztabie szkoleniowym. Znana z częstych zmian trenerów tenisistka ma przystąpić do prestiżowych rozgrywek ze szkoleniowcem, który jest już jej dobrze znany.
Jak ustalili dziennikarze "The Times" Raducanu znów związała się z Markiem Petcheyem, z którym to miała okazję już współpracować przez krótki czas od marca do lipca 2025 roku. To właśnie z nim u boku rywalizowała z Igą Świątek na Roland Garros.
Polka rozbiła wówczas młodszą rywalkę 6:1, 6:2, demonstrując swoją pełną dominację na paryskich kortach. Było to piąte z rzędu zwycięstwo Raszynianki nad Raducanu. Brytyjce jeszcze nigdy nie udało się wygrać z Igą.
Według "The Times" była mistrzyni US Open otrzyma tymczasowe wsparcie szkoleniowe od Petcheya podczas turnieju w Kalifornii, mimo że wykluczyła jakiekolwiek stałe zatrudnienie trenera w najbliższej przyszłości.
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat Emmę Raducanu prowadziło już dziewięciu różnych trenerów. Ostatnio współpracowała z Francisco Roigiem. Wytrwał on na stanowisku od sierpnia ubiegłego roku do stycznia bieżącego.