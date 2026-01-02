Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielka zmiana u Naomi Osaki, koniec spekulacji. Sama wszystko potwierdziła

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Naomi Osaka rok 2025 zakończyła dwoma meczami z Aryną Sabalenką, zakończonymi porażkami. Japonka nie miała wiele czasu na ich roztrząsanie, bo już na początku styczna rozpoczęła zmagania w United Cup. Wcześniej doszło jednak u niej do wielkiej zmiany - 28-latka sama potwierdziła ją na łamach mediów. Takiebo obrotu spraw spodziewać się mógł jej trener - Tomasz Wiktorowski.

Młoda kobieta w sportowej odzieży i daszku trzymająca rakietę tenisową rozmawia z mężczyzną, który również trzyma rakietę. Obaj stoją na korcie tenisowym, w tle siatka i inna ćwicząca osoba.
Naomi Osaka i Tomasz WiktorowskiRobert PrangeGetty Images

Wieść o tym, że Tomasz Wiktorowski został trenerem Naomi Osaki, jaka obiegła w trakcie ubiegłego sezonu media, wywołała niemałe poruszenie, w szczególności w Polsce. W końcu szkoleniowiec doprowadził do największych sukcesów Igę Świątek, przez lata współpracując z nią na korcie.

Naomi Osaka pnie się w górę rankingu. Wiktorowski ma powody do radości

Pod okiem Wiktorowskiego Osaka zanotowała wyraźny progres, czego odzwierciedleniem była coraz wyższa pozycja w rankingu WTA. Rok 2025 zakończyła na pozycji 16. z widokiem na walkę o TOP 10. W grudniu w pokazowych rozgrywkach dwukrotnie musiała jednak uznać wyższość Aryny Sabalenki.

Zobacz również:

Amanda Anisimova (L) i Jelena Rybakina (P) spotkały się na korcie w Brisbane
Tenis

Rybakina już po "starciu" z Anisimovą w Brisbane. Nie było taryfy ulgowej

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Czasu na odpoczynek w trakcie świąt nie miała wiele, bo już 2 stycznia rozpoczęła zmagania w United Cup, jako pierwszą rywalkę mając doświadczoną Marię Sakkari. Tuż przed spotkaniem potwierdziła wielką zmianę, jaka u niej zaszła. Takiego obrotu spraw mógł spodziewać się Tomasz Wiktorowski.

    Wielka zmiana u Naomi Osaki. Wreszcie to potwierdziła

    W rozmowie z mediami Japonka przyznała, że jest w takim momencie swojego życia, że bycie matką jest dla niej ważniesze od bycia tenisistką. Jej przerwa macierzyńska na przełomie 2023 i 2024 roku trwała blisko 15 miesięcy. W lipcu 2023 urodziła córeczkę Shai.

    - Moja córka jest dla mnie źródłem motywacji; zawsze o niej myślę. Na tourze jest wiele niesamowitych matek. Mogłam spędzić czas z moją córką podczas regeneracji po długim i wymagającym sezonie, chociaż nie grałam od początku do końca. Mam nadzieję być w pełni sprawna na swoje mecze. Czuję się dobrze i jestem podekscytowana nadchodzącym sezonem - podkreśliła Osaka.

    Wcześniej bardzo poważnie traktowałam zwycięstwa i porażki; definiowały mnie jako osobę. Teraz postrzegam każdy dzień jako nową okazję do rozwoju. Moją najważniejszą rolą nie jest rola zawodniczki, lecz rola matki dla mojej córki
    dodała Japonka. 
    Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba”© 2025 Associated Press

    - Okres poza sezonem był wymagający. Starałam się być przy niej, ale bywały momenty, gdy musiałam trenować. Mam nadzieję, że dobrze radzę sobie z tą sytuacją. Mam też nadzieję, że gdy córka będzie starsza, zrozumie, dlaczego robiłam to, co robiłam - zakończyła.

    Zobacz również:

    Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski współpracują ze sobą od kilku miesięcy
    Tenis

    Falstart Osaki. Wpadka na oczach Wiktorowskiego. Deklasacja na koniec meczu

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Zawodniczka tenisa w czarnej sukience wykonuje dynamiczny ruch, odbijając piłkę rakietą podczas meczu na korcie. W tle widoczna publiczność oraz sędzia siedzący przy linii bocznej.
    Naomi OsakaAdam HungerAFP
    Młoda tenisistka w białej koszulce i czapce z daszkiem rozmawia z trenerem przy korcie tenisowym, trzymającym rakietę; oboje skupieni na rozmowie, otoczeni elementami wyposażenia kortu.
    Naomi Osaka i Tomasz WiktorowskiCHOLEWINSKI MARCINNewspix.pl
    Tenisistka ubrana w żółtą sukienkę sportową i czarną czapkę z daszkiem stoi na korcie tenisowym, trzymając rakietę i wykonując gest dłonią w stronę twarzy, co sugeruje skupienie lub analizę sytuacji podczas meczu.
    Naomi OsakaIMAGONewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja