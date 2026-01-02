Wieść o tym, że Tomasz Wiktorowski został trenerem Naomi Osaki, jaka obiegła w trakcie ubiegłego sezonu media, wywołała niemałe poruszenie, w szczególności w Polsce. W końcu szkoleniowiec doprowadził do największych sukcesów Igę Świątek, przez lata współpracując z nią na korcie.

Naomi Osaka pnie się w górę rankingu. Wiktorowski ma powody do radości

Pod okiem Wiktorowskiego Osaka zanotowała wyraźny progres, czego odzwierciedleniem była coraz wyższa pozycja w rankingu WTA. Rok 2025 zakończyła na pozycji 16. z widokiem na walkę o TOP 10. W grudniu w pokazowych rozgrywkach dwukrotnie musiała jednak uznać wyższość Aryny Sabalenki.

Czasu na odpoczynek w trakcie świąt nie miała wiele, bo już 2 stycznia rozpoczęła zmagania w United Cup, jako pierwszą rywalkę mając doświadczoną Marię Sakkari. Tuż przed spotkaniem potwierdziła wielką zmianę, jaka u niej zaszła. Takiego obrotu spraw mógł spodziewać się Tomasz Wiktorowski.

Wielka zmiana u Naomi Osaki. Wreszcie to potwierdziła

W rozmowie z mediami Japonka przyznała, że jest w takim momencie swojego życia, że bycie matką jest dla niej ważniesze od bycia tenisistką. Jej przerwa macierzyńska na przełomie 2023 i 2024 roku trwała blisko 15 miesięcy. W lipcu 2023 urodziła córeczkę Shai.

- Moja córka jest dla mnie źródłem motywacji; zawsze o niej myślę. Na tourze jest wiele niesamowitych matek. Mogłam spędzić czas z moją córką podczas regeneracji po długim i wymagającym sezonie, chociaż nie grałam od początku do końca. Mam nadzieję być w pełni sprawna na swoje mecze. Czuję się dobrze i jestem podekscytowana nadchodzącym sezonem - podkreśliła Osaka.

Wcześniej bardzo poważnie traktowałam zwycięstwa i porażki; definiowały mnie jako osobę. Teraz postrzegam każdy dzień jako nową okazję do rozwoju. Moją najważniejszą rolą nie jest rola zawodniczki, lecz rola matki dla mojej córki

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press

- Okres poza sezonem był wymagający. Starałam się być przy niej, ale bywały momenty, gdy musiałam trenować. Mam nadzieję, że dobrze radzę sobie z tą sytuacją. Mam też nadzieję, że gdy córka będzie starsza, zrozumie, dlaczego robiłam to, co robiłam - zakończyła.

