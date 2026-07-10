- Po powrocie do Polski kilka dni temu Maja poddaje się leczeniu skręcenia prawego stawu skokowego, którego doznała podczas meczu pierwszej rundy Wimbledonu. Z przyjemnością informujemy, że proces powrotu do zdrowia przebiega pomyślnie, a zawodniczka rozpoczęła już lekkie ćwiczenia ogólnorozwojowe w ramach rehabilitacji - przekazał dokładnie tydzień temu klub naszej tenisistki BKT Advantage Bielsko-Biała.

Wiemy już, że w związku z urazem odniesionym na Wimbledonie Maja Chwalińska opuści startujący za trzy dni turniej WTA 250 w Jassach. Wciąż może jednak wystąpić w imprezie w Hamburgu, a już na pewno nie zabraknie jej na początku sierpnia w Toronto, co potwierdził ostatnio w rozmowie z TVP Sport jej menadżer Piotr Szczypka. Zaznaczył przy tym, że później 24-latka zagra także w Cinncinati, Guadalajarze oraz na US Open.

Co czeka Maję Chwalińską? Dawid Celt zabrał głos

Mimo eliminacji w pierwszej rundzie Wimbledonu, Maja Chwalińska wróci do gry w aurze sporych oczekiwań, musząc odnaleźć się we wciąż nowej dla siebie rzeczywistości. Mówił o tym podczas wizyty w studiu "Misji Sport" Dawid Celt, zabierając głos w sprawie naszej finalistki Rolanda Garrosa i jej występu na Wimbledonie.

- Maja zagrała z Tajką dobry mecz. W zasadzie mecz kontrolowany w dużym stopniu. Szkoda, że to się tak potoczyło, natomiast musi się zmierzyć z nową rzeczywistością. Dla mnie Mai nie definiuje na ten moment turniej w Paryżu, ani nie definiuje jej ta porażka na Wimbledonie. Ona teraz, będąc tu, gdzie się znalazła, musi zbudować to swoje miejsce. Ja nie oczekuję, że ona będzie w każdym turnieju grała na takim poziomie wynikowym, jak zrobiła to w Paryżu. Ale też jestem przekonany, że stać ją wynikowo na dużo więcej, niż to, co się wydarzyło w Londynie. Pech. Natomiast tenis jest strasznie brutalny - powiedział Dawid Celt.

I dodał: - Ona będzie grała z większym bagażem, mówiłem o tym wielokrotnie. To już będzie inne postrzeganie Mai Chwalińskiej. Nie tenisistki Majeczki, która czaruje i jest na zapleczu pierwszej setki rankingu WTA, tylko Majeczki, która jest już 21. Opinia publiczna też zaraz zacznie wymagać, że to trzeba potwierdzać i wygrywać. Maja też to będzie czuła. Tego też się trzeba będzie na nowo uczyć.

Dawid Celt podkreślił jednak przy tym, że jest zbudowany tym, jak obecnie zachowuje się Maja Chwalińska wobec całego zamieszania, jakiego rozgorzało wokół niej po wielkim sukcesie w stolicy Francji.

Podoba mi się to, jak Maja do tego podchodzi. Widzę, że bardzo twardo stąpa po ziemi, więc to jest podstawa do tego wszystkiego. Natomiast trzeba się tego uczyć i mieć w sobie dużo pokory. Bo nic nie uczy pokory tak, jak tenis

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News

Roland Garros. Na zdjęciu Maja Chwalińska AP | DIMITAR DILKOFF / AFP AFP





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