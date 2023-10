Wielka wpadka półtora tygodnia po ograniu Świątek. 39-latka dała lekcję

Zaledwie pięć dni temu Wieronika Kudiermietowa straciła szansę na awans do kończącego sezon WTA Finals . Nie jest to rok wybitny dla 26-letniej Rosjanki, która przecież dwanaście miesięcy temu była dziewiątą rakietą świata.

Dwa pokolenia tenisa. W teorii 39-letnia Zwonariowa nie miała większych szans

Mimo to Kudiermietowa nie wycofała się z gry w Zhenzghou, jak wiele zawodniczek z czołówki , pewnych już występu bądź braku kwalifikacji do Cancunu. Była tu jedną z faworytek, drabinka też ułożyła się w miarę dobrze. W pierwszej rundzie rywalką 26-latki została dawna gwiazda Wiera Zwonariowa , dziś raczej odnosząca już tylko sukcesy w deblu.

Zwonariowa kiedyś odnosiła spore sukcesy także w singlu, ale to już czas przeszły. W rankingu singlistek jest pod koniec czwartej setki, grę pojedynczą traktuje jako dodatek do swoich występów w grze podwójnej. Korzysta jeszcze z zamrożonego rankingu, bo wróciła przecież do gry na początku roku po 11-miesięcznej przerwie, ale w większych turniejach starcza to tylko do miejsca w eliminacjach. Tak jak w Zhenzghou, gdzie - aby zmierzyć się z Kudiermietową - musiała najpierw ograć Camilę Osorio i Timeę Babos.