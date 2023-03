Białorusinka nie miała najlepszego dnia. Od pierwszych rozegranych piłek, pierwszego zagranego gema, jej nie szło. Była cieniem zawodniczki, która w tym sezonie zgłosiła aspiracje do bycia numerem 1. Grała bardzo nierówno, momentami zaskakująco słabo. To była ta gorsza wersja Sabalenki.

Spokojna i opanowana Cirstea, momentami bezradna Sabalenka

Cirstea wykorzystała tę niedyspozycję. W pierwszym secie od razu wygrała pierwszego gema i to przy serwisie rywalki. Bialorusinka popełniła w nim jeden podwójny błąd, nie wdawała się w wymiany, uderzała piłki mocno, ale zazwyczaj niecelnie.

Rumunka nie przestraszyła się niespodziewanego prowadzenia. Nadzwyczaj opanowana i spokojna starała się w tym stylu przejąć kontrolę nad meczem. Do połowy seta ten plan działał. Zachowała dwugemową przewagę do stanu 4:2. Wtedy Sabalenka odrobiła stratę. Wyrównała na 4:4.

Wydawało się, że wszystko wraca do normy i będzie tak jak miało być - faworytka zmierza do zwycięstwa. Cirstea jednak ponownie przełamała serwis, słabo podającej w tym momencie utytułowanej rywalki. Nie wypuściła takiej okazji z rąk. Wygrała kolejnego gema i seta 6:4.

Dwa break pointy Sabalenki na 5:5, ale co za gra Cirstei

Sabalenka do maksimum wykorzystała przerwę między setami. Po powrocie do gry wciąż była rozkojarzona, niepewna, rozchwiana. Cirstea znów zaczęła od przełamania serwisu wiceliderki rankingu. Wkrótce prowadziła 2:0.

To był ostatni moment na to, by Białorusinka się przebudziła. Zaczęła więc wykorzystać swoje tenisowe atuty - mocny serwis, bezwzględny forhend. Cirstea powoli traciła swoją przewagę i coraz więcej punktów. Przegrała trzy kolejne gemy. W kolejnym broniła się przed przełamaniem. Skutecznie. Było 3:3.