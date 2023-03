Drugą partię Norweg również zaczął od tarapatów. Przegrywał 1:3 i 30:40 przy własnym podaniu, jednak od tamtego momentu podniósł poziom swojej gry. Nie dał się przełamać, a do tego odrobił straty. Miał nawet dwa break pointy, by prowadzić 5:4, ale nie wykorzystał szansy. Kibice zobaczyli tie-breaka. O jego wyniku (7-2) zadecydowały trzy przełamania dla Garina - Ruud przegrał pierwszą i dwie ostatnie wymiany.

93 miejsca różnicy w rankingu ATP nie zrobiło wrażenia na Garinie. Zwycięstwo nad Ruudem

To spora niespodzianka, bo niezbyt często czwarty w rankingu ATP zawodnik przegrywa z 97. tenisistą świata. Należy przypomnieć, że Ruud w sezonie 2022 był finalistą dwóch wielkoszlemowych turniejów - Rolanda Garrosa i US Open. W Paryżu przegrał z królem mączki ceglanej Rafaelem Nadalem, a w Nowym Jorku pokonał go inny Hiszpan - Carlos Alcaraz.