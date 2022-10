Wielka rywalka Świątek w opałach! Może sensacyjnie wypaść za burtę

Białorusinka to aktualnie czwarta zawodniczka rankingu WTA. W ostatnim notowaniu zestawienia Race, na podstawie którego przyznawane są miejsca w turnieju Finals zajmowała z kolei piątą pozycję. W teorii była stosnukowo blisko zapewnienia sobie awansu podczas turnieju w Guadalajarze. Zamiast tego przełknąć musiała jednak gorzką pigułkę, a teraz - nerwowo oglądać się na poczynania rywalek.

