Wielka rywalka Świątek ustanowiła antyrekord. Mimo to zagra w finale Miami Open

Trwa turniej Miami Open, choć z udziałem w nim już parę dni temu pożegnała się Iga Świątek. Na sobotę 30 marca zaplanowano mecz finałowy. W pojedynku o końcowe zwycięstwo zmierzą się Daniele Collins oraz Jelena Rybakina. Co ciekawe, jedna z nich awansowała do finału, mimo że ustanowiła antyrekord zawodów. Wpłynął na to fakt, że w dotychczasowych spotkaniach tylko raz wygrała bez straty seta.