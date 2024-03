Wielka rywalka Świątek uciekła znad przepaści. Co za popis charakteru

Trzecia tenisistka rankingu WTA miała być w Indian Wells jedną z głównych rywalek Igi Świątek do końcowego tytułu . Co prawda podczas turnieju w Dosze dość nieoczekiwanie uległa Katerinie Siniakowej , ale przed występem na własnym terenie wszyscy spodziewali się, że zaprezentuje się znacznie lepiej.

W pierwszej rundzie Amerykanka, podobnie jak inne czołowe zawodniczki, miała tzw. wolny los, a w drugiej mierzyła się z notowaną 44 pozycje niżej zawodniczką z Francji Clarą Burel. I to właśnie Gauff była zdecydowaną faworytką tego spotkania.

Sensacja w pierwszym secie

Kiedy więc w trzecim gemie Gauff straciła swoje podanie, część fanów mogło zacząć się martwić. Jednak już przy pierwszej okazji odrobiła straty i wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą. Okazało się, że było to mylne i chwilowe wrażenie!

Amerykanka popełniła aż sześć podwójnych, miała duże problemy z punktowaniem przy drugim serwisie i zupełnie straciła panowanie nad tym, co dzieje się na korcie. Burel wygrała cztery kolejne gemy i triumfowała w pierwszym secie 6:2!

Zapowiadało się, że może to być kolejna niespodzianka w Indian Wells, bo przypomnijmy, że z turniejem pożegnała się już między innymi Jelena Ostapenko, która rozegrała dramatyczne spotkanie z Angelique Kerber.

Wielka rywalka Świątek nad przepaścią

Później jednak do głosu zaczęła dochodzić "stara" Coco, którą znamy z zeszłorocznego US Open. Amerykanka wygrała cztery gemy z rzędu i postawiła rywalkę pod ścianą. Burel nie potrafiła na to odpowiedzieć i przegrała drugą partię 3:6.