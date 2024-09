"Jestem zmęczona życiem w świecie, w którym moja wartość jest mierzona wynikami z zeszłego tygodnia, rankingiem lub moimi niewymuszonymi błędami" - to jeden z kilku dających do myślenia cytatów z piątkowego komunikatu Caroline Garcii. Francuska zawodniczka robi sobie kilkutygodniową przerwę od treningów, a do rywalizacji meczowej powróci na początku przyszłego sezonu w Australii. Jej ostatnim jak dotąd spotkaniem było to przegrane z Magdaleną Fręch w Guadalajarze.