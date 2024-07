Lista nieobecnych tenisistek na turnieju olimpijskim w Paryżu jest całkiem spora. Kibice gromadzący się na kortach Rolanda Garrosa nie oglądają w akcji Aryny Sabalenki, Jeleny Rybakiny, Pauli Badosy czy Ons Jabeur. Ta ostatnia napisała 17 czerwca: "Po konsultacji z moim sztabem medycznym dotyczącej udziału w igrzyskach olimpijskich doszliśmy do wniosku, że tak szybka zmiana nawierzchni wiąże się z ryzykiem dla mojego kolana i zagraża całej reszcie mojego sezonu ".

Tunezyjka postanowiła wrócić do tamtej decyzji i jeszcze raz rozjaśnić sytuację zawiedzionym kibicom, bo choć wtedy mówiła o "nieznośnym bólu" w prawym kolanie, to występuje teraz na turnieju w Waszyngtonie, gdzie będzie grać w singlu oraz deblu ze wspomnianą Badosą.

- Cóż, nie gram na igrzyskach olimpijskich z powodu zmian nawierzchni. Mam problemy z kolanem, szczerze mówiąc. Pozytywna decyzja miałaby ciężkie skutki. Prawdopodobnie sprawiłaby, że nie byłabym w stanie grać do końca sezonu

- To była bardzo trudna decyzja, aby nie jechać na igrzyska, ale bardzo się cieszę, że tu jestem (w Waszyngtonie - red.). W tym roku nie rozegrałam zbyt wielu meczów. W zasadzie pominęłam początek roku. Więc tak, nie chciałam popełniać tego rodzaju błędów i nie być gotową w 100%. Jeśli nie czułam, że mogę zdobyć medal, to po co w ogóle jechać? - zapytała.