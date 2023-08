Wielka rywalka Świątek nie wytrzymała. Polały się łzy. Wszystko przez jedną wiadomość

Trudny czas dla Tunezyjki. Gwiazdor ruszył z pomocą

Przed finałem Wimbledonu 2023 eksperci twierdzili, że Jabeur staje przed życiową szansą, by w końcu wygrać turniej Wielkiego Szlema. Wszyscy stawiali Czeszkę na przegranej pozycji, ale jak się okazało, Marketa Vondrousova odniosła życiowy sukces i wygrała w dwóch setach. Dla bardziej doświadczonej Tunezyjki to trzeci finał Wielkiego Szlema w karierze. I trzeci przegrany.

"Słuchaj, jeśli tylko będziesz chciała pogadać, to byłem w miejscu, w którym ty jesteś teraz. Natomiast mam znacznie więcej wiary w to, że kiedyś wygrasz Wimbledon niż miałem w to, że ja wygram Wimbledon" - napisał do Tunezyjki Roddick, który przegrał trzy finały na trawiastych kortach z Rogerem Federerem.