Wielka rywalka Świątek nie mogła już tego wytrzymać. Nagle wypaliła. "Nie wiem, co mam jeszcze mówić"

Jelena Rybakina gładko awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Rozstawiona z numerem czwartym reprezentantka Kazachstanu pokonała Greet Minnen z Belgii 6:2, 6:3. Znacznie trudniej było jej na konferencji prasowej, gdzie dziennikarze... zanudzali ją tymi samymi pytaniami co zawsze. "Nie wiem, co mam już powiedzieć" - skarżyła się 24-letnia tenisistka.