Wielka rywalka Świątek na igrzyskach nie mogła uwierzyć. Wszystko się nagrało

Organizatorom nie pomagała pogoda, bowiem nad stolicą Francji zebrały się chmury, z których padało. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu uroczystości i rozpoczęciu igrzysk.

Cori Gauff nie wierzyła własnemu szczęściu

Natomiast Gauff, jeszcze w czasie podróży łodzią po Sekwanie, nagrała filmik, w którym w pewnym momencie zwraca się do kamery, mówiąc: " Z LeBronem Jamesem, z "LeBronem Jamesem", jak by cały czas nie mogąc uwierzyć, że mogła zostać tak doceniona .

Amerykanka, choć ma dopiero 20 lat, jest już przecież znaną zawodniczką. Od kilku lat występuje w turniejach cyklu WTA, z których wygrała do tej pory siedem w grze pojedynczej, w tym wielkoszlemowy US Open w 2023 roku .

"Chcę tylko podziękować moim kolegom z drużyny USA, olimpijczykom/sportowcom za głosowanie i wybranie mnie do niesienia flagi podczas ceremonii otwarcia, co jest ogromnym honorem. Bardzo dziękuję. Jestem niesamowicie zaszczycona" - przekazała wcześniej Gauff.

Amerykanka w tym sezonie na razie triumfowała w jednym turnieju WTA, w Auckland. Potem często dochodziła do półfinału. Tak było w Australian Open, Indian Wells, Rzymie czy Rolandzie Garosie. W dwóch ostatnich przypadkach na jej drodze stawała Świątek.

Iga Świątek główną faworytką do złotego medalu

I to właśnie Polka jest główną faworytką do zwycięstwa w igrzyskach, ponieważ odbywają się one na wspomnianych kortach Rolanda Garrosa, gdzie raszynianka wygrała trzy ostatnie edycje turnieju wielkoszlemowego, a w sumie triumfowała tam już cztery razy.