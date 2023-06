Wielka rywalka Świątek kończy karierę. Kilka miesięcy temu była na szczycie

"Dziś chciałam ogłosić, że kończę wyczynową karierę sportową. Po wizytach u wielu lekarzy i konsultacjach z moim sztabem medycznym, okazało się, że uszkodzony dysk powoduje kontuzję barku. Uniemożliwia mi to trening i rywalizację na najwyższym poziomie" - napisała Estonka na Instagramie.

Kontaveit wystąpiła w 16 finałach WTA

Kontaveit to jedna z najlepszych tenisistek ostatnich lat. Miała świetne początku jako juniorka. Wygrała turniej Orange Bowl w 2011 roku, doszła do finału juniorskiego US Open w 2012 roku. Była czwartą juniorką na świecie.