Wielka rywalka Igi wypada z gry. Już wiadomo, do czego doszło. Koniec spekulacji

W poprzednim sezonie Marketa Vondrousova (22. WTA) dotarła w US Open do ćwierćfinału . W tym roku nie powtórzy ani nie poprawi tego wyniku. Przed pięcioma dniami wycofała się z rywalizacji w nowojorskiej imprezie.

"Do ostatniej chwili miałam nadzieję, że będę mogła wystartować przynajmniej w deblu, ale problemy z ręką uniemożliwiły mi to. Koncentruję się teraz na tym, by wyzdrowieć przed US Open" - pisała krótko przed IO.