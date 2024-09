Odbić zamierzała się w części touru rozgrywanej w Ameryce Północnej. Tam nie było jednak lepiej - w Toronto przegrała w drugim meczu, a w Cincinnati już w pierwszym, tracąc szanse na obronę tytułu już na "dzień dobry". Nie pomogło także wsparcie kibiców na trybunach w Kalifornii. 20-latka odpadła z US Open w czwartej rundzie z rąk Emmy Navarro. Była to powtórka z rozrywki sprzed dwóch miesięcy z Wimbledonu, zgadzała się nawet faza zmagań. Skończyło się to wszystko zrezygnowaniem z usług Gilberta.

Dawid Celt: "Coco Gauff ma gigantyczną presję. Miała zastąpić siostry Williams"

- Na nią jest nałożona od samego początku gigantyczna presja, bo wszyscy widzieli ją jako następczynię sióstr Williams. Mam powiedzieć uczciwie? Z całym szacunkiem, dla mnie jest przereklamowana. Oczywiście doceniam jej osiągnięcia, w tamtym roku miała rewelacyjną serię. Wygrała w Cincinnati, Waszyngtonie i US Open w Nowym Jorku. To było jej spełnienie marzeń. W jej sztabie usiadł Brad Gilbert i to był efekt "wow" - przyznał, po czym przeszedł do oceny ostatnich wyników.