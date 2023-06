Wielka rywalka Igi Świątek za burtą. Katastrofa w drugim secie szlagieru

Początek drugiej partii przyniósł przełom. Pegula wyszła na prowadzenie 3:0 z przewagą pojedynczego przełamania, ale wtedy doszło do niewytłumaczalnej rzeczy - przegrała kolejnych sześć gemów i zarazem całe spotkanie. Traciła podanie niemal bez oporu, kolejno do 15, 30 i 15. Co ciekawe, nieco więcej do powiedzenia miała przy serwisie rywalki, doprowadzając do jednej równowagi.