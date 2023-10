Wielka rywalka Igi Świątek z potężnym oskarżeniem. Gigantyczny cios. Co teraz?

Wydarzenia, do jakich doszło 7 października, rozpoczęły kolejny konflikt zbrojny, który wielce niepokoi cały świat. Państwo Izrael z całą mocą, zgodnie z zapowiedziami m.in. premiera kraju Benjamina Netanjahu , odpowiedziało na atak bojowników Hamasu na ich kraj. To właśnie ta organizacja kontroluje Strefę Gazy, a więc kontrofensywa została skierowana właśnie na ten zapalny region.

Ons Jabeur zabrała głos na temat wojny i Palestyńczyków. Jest ostra reakcja

I sytuacja tylko eskaluje, obie strony oskarżają się o ataki celowe i sabotażowe na cele cywilne, a potworną cenę w tym wszystkim płacą niewinni ludzie, którzy już w setkach stracili życie . Niestety niewiele wskazuje na to, aby sytuacja relatywnie szybko została opanowana. Na razie każdego dnia docierają do nas raniące serca komunikaty o śmierci kolejnych osób.

Sportsmenką, która postanowiła zabrać głos w tej sprawie, jest tenisistka Ons Jabeur. 29-letnia Tunezyjka w mediach społecznościowych niedawno opublikowała wpis, który szybko rozniósł się po świecie. Tenisistka napisała: "To, przez co musieli przejść Palestyńczycy przez ostatnie 75 lat, jest nie do opisania. To, przez co przechodzą niewinni cywile, jest nie do opisania, niezależnie od ich religii i pochodzenia. Przemoc nigdy nie przyniesie pokoju. Nie mogę popierać przemocy ani faktu, że ludzie zostali wywłaszczeni ze swojej ziemi" - pisała gwiazda sportu. Jej wpis, na końcu opatrzony hasztagiem #FreePalestine, miał jeszcze ciąg dalszy.