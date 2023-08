Wielka rywalka Igi Świątek wycofała się z Montrealu. Polka w jej miejsce

Paula Badosa nie zagra w turnieju WTA 1000 w kanadyjskim Montrealu. Powody absencji Hiszpanki nie są znane, ale zapewne jest to działanie mające uchronić ją przed szybkim odnowieniem się urazu. Przypomnijmy, że ostatni mecz rozegrała 7 lipca, kiedy to musiała skreczować przeciwko Marcie Kostiuk w drugiej rundzie Wimbledonu z powodu problemów z plecami (wideo poniżej). Kłopoty z kręgiem pozbawiły ją też możliwości gry w tegorocznym French Open.

Zawodniczka urodzona na Manhattanie nie jest okazem zdrowia. Przyciąga też do siebie nieco pechowe sytuacje. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio przed dwoma laty doznała udaru cieplnego i musiała się poddać w ćwierćfinale.

WTA 1000 w Montrealu. Magdalena Fręch za Paulę Badosę