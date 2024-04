Iga Świątek i jej rywalki grają w turnieju w Madrycie, a potem wiele z nich będzie miało jedynie kilka dni przerwy pomiędzy zakończeniem jednych zawodów a startem w kolejnych. Już 6 maja rozpocznie się turniej WTA 1000 w Rzymie, na którym wystąpią niemal wszystkie zawodniczki z czołówki. Jelena Rybakina ponownie zaapelowała do władz WTA, by lepiej opracowano kalendarz. Od lat chodzi o te same powody.