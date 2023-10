Wielka rywalka Igi Świątek szokuje. "Mam dość, już tego nie wytrzymuję"

Jestem wykończona. Pie***ć to wszystko. Gra w tenisa jest najprostsza z tego, co jako zawodnicy musimy robić. Cała reszta to tylko bałagan i brednie. Mam już dość tych ciągłych podróży i siedzenia na walizkach. Z ludźmi z innych krajów często trudno się dogadać. Do tego bez przerwy jesteś w ruchu, zmieniasz pokoje i hotele. Każdy tydzień to podobne nerwy i już tego nie wytrzymuję. Moje ciało mówi mi, żebym dała mu spokój. Od półtora miesiąca mam nawracającą infekcję gardła, dochodzę do swoich granic. Pod względem logistyki tenis to najgorszy sport na świecie

~ gorzko podsumowała.