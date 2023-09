Iga Świątek po raz ostatni wystąpiła w turnieju w Stanach Zjednoczonych, gdzie podczas US Open broniła tytułu wywalczonego przed rokiem. Polce nie udało się jednak ponownie triumfować na kortach w Nowym Jorku - odpadła na etapie czwartej rundy po spotkaniu z Jeleną Ostapenko i pożegnała się nie tylko z marzeniami o kolejnym wielkoszlemowym triumfie, ale również pozycją liderki rankingu WTA.

Raszyniankę wyprzedziła Aryna Sabalenka, która już od kilku tygodni cieszy się mianem pierwszej rakiety świata. Świątek z kolei najpierw skupiła się na odpoczynku, a następnie na przygotowaniach do kolejnej części kończącego się już sezonu. 22-latka zdecydowała się na start w Tokio, gdzie rozgrywany jest turniej rangi WTA 500. To właśnie tam Polka powalczy o odrobienie części strat do Białorusinki.