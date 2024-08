Niestety, muszę wycofać się z Mubadala Citi DC Open z powodu kontuzji barku, której niedawno doznałam. Po konsultacji z moim lekarzem stwierdzono, że udział w turnieju pogorszy mój stan i utrudni powrót do zdrowia. Nie mogę się doczekać, by wrócić (do Waszyngtonu - red.) w przyszłym roku. Przepraszam

~ Ons Jabeur (cyt. za yardbarker.com)