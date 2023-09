Sezon 2023 nie układa się po myśli Marii Sakkari. Wystarczy spojrzeć na wyniki wielkoszlemowe - na Australian Open dotarła do trzeciej rundy, ale na Rolandzie Garrosie, Wimbledonie i US Open odpadała już w pierwszej. 28 sierpnia poległa w Nowym Jorku w konfrontacji z Rebeką Masarovą (4:6, 4:6). Na pomeczowej konferencji prasowej rozpłakała się .

- Być może powinnam zrobić sobie przerwę, cierpię na korcie. Nie podejmę teraz takiej decyzji, to jest strasznie trudne. To był mecz z gatunku tych, które powinnam wygrywać - mówiła przez łzy. Jak się okazało, nie wiedziała wtedy, że konferencja prasowa jest nagrywana, a co za tym idzie, jej wypowiedzi będą dostępne w formie wideo. Wróciła do tego tematu w San Diego. Tam właśnie odbywa się turniej WTA 500. 28-latka odbudowała już swoją pewność siebie, a pomogli jej w tym najbliżsi oraz koledzy i koleżanki po fachu.