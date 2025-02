Wielka radość w domu Jerzego Janowicza. Przywitał na świecie córkę

Jerzy Janowicz czekał na to przez bardzo długi czas i się doczekał. On i Marta Domachowska przywitali na świecie swoją córkę. To drugie dziecko pary - poprzednie, syn, urodziło się w 2019 roku. Maluch będzie miał młodszą siostrzyczkę. Janowicz pochwalił się zdjęciem nowonarodzonej córeczki i od razu postanowił zdradzić światu jej imię.