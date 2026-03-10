Wielka przemiana Świątek. Tego nie da się nie zauważyć. Oto werdykty

Po pokonaniu Kayli Day na start "tysięcznika" w Indian Wells Iga Świątek trafiła na Marię Sakkari, z którą 12 lutego przegrała w Dosze. Tym razem Polka wzięła rewanż i pokazała oblicze, które chcielibyśmy oglądać jak najczęściej.

Wygrała z Greczynką 6:3, 6:2, mimo że już w pierwszym gemie została przełamana. Tak czy inaczej 24-latka prezentowała agresywny, atletyczny styl gry, który opierał się przede wszystkim na zagraniach kończących. Dzięki temu odniosła zwycięstwo i w 1/8 finału zmierzy się z Karoliną Muchovą. Eksperci pochwalili Świątek za to, co pokazała w starciu z Sakkari. Niektórzy zwrócili uwagę na jej mentalną przemianę.

Eksperci przemówili po meczu Świątek. Co za słowa

"Vintage Świątek. Zjadany drugi serwis Sakkari jak za najlepszych lat. Precyzja, siła, tempo - bez nadmiernego szarpania. Najlepszy mecz w sezonie" - pisze Hubert Błaszczyk.

"Przyjemnie się to oglądało. Spokój i bardzo pozytywna mowa ciała. Sakkari odpaliła kilka razy piękne bomby z forhendu, ale dziś to nie był zapalnik do tego, aby w kolejnym punkcie za wszelką cenę udowodnić jej, że "ja też tak potrafię". Brawo, Iga!" - czytamy na profilu Szymona Przybysza.

"Iga Świątek wygrała z Marią Sakkari 6:3, 6:2. Pewne zwycięstwo Igi, która pokonała Greczynkę w Indian Wells już po raz trzeci. W środę mecz z Karoliną Muchovą" - odnotował Rafał Smoliński.

"Druga w rankingu i dwukrotna mistrzyni Iga Świątek rewanżuje się za niedawną porażkę (Doha) z Marią Sakkari i pokonuje byłą pierwszą piątkę 6:3, 6:2, awansując po raz kolejny do 1/8 finału w Indian Wells. Rewanż za finał z 2022 roku. Poprawia się do NIESAMOWITEGO wyniku 23-3 w tym turnieju" - odnotował Jose Morgado.

"Iga Świątek nie rzuca słów na wiatr! Jak przyznała Polka, przeanalizowała to co wydarzyło się przed miesiącem w Dosze, gdy pozwoliła rywalce odwrócić losy meczu. Efekty zobaczyliśmy dziś na korcie Indian Wells. Kibicom pamiętającym wydarzenia z niedzieli z meczu z Kaylą Day oraz z ćwierćfinału z Kataru serca dziś mogły zadrżeć dwukrotnie. Jednak ani przy 0:2 w pierwszym secie jak i po straceniu prowadzenia 2:0 w drugiej odsłonie, Iga Świątek nie pozwoliła rozwinąć skrzydeł finalistce BNP Paribas Open z 2024 roku" - czytamy na profilu "Pasjonat Sportu".

"Zagrała lepiej niż w poprzednim meczu w Dosze, gdzie wygrała Sakkari. Nadal jednak zdarzają jej się momenty, w których popełnia błędy, co może utrudnić jej grę w starciu z Karoliną Muchovą. Ich ostatnie spotkanie było bardzo korzystne dla Świątek: podwójne zwycięstwo 6:1, 6:1 na tym samym turnieju w Indian Wells w 2025 roku. Rok później obie tenisistki wracają w zupełnie innej formie: Świątek chce odzyskać regularność, a Muchova jest w doskonałej formie, mogąc pochwalić się serią ośmiu zwycięstw z rzędu" - zapowiada Guillermo Falcon.

