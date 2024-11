Wielka niewiadoma ws. prestiżowego turnieju. Alexander Zverev właśnie się wygadał?

"Wyniósł swój serwis na kolejny poziom. Nie popełnia już podwójnych błędów serwisowych. Nie chwieje się przy swoim podaniu i niemal na każdym meczu potrafi serwować z prędkością ponad 220km/h. [...] Zerwał prawie każde więzadło w stopie, kiedy skręcił kostkę. Na początku, kiedy wracasz, masz w sobie dozę niepewności przy poruszaniu, ponieważ nie chcesz, żeby to się powtórzyło. Widać, że teraz porusza się swobodnie, ślizga się zarówno na kortach ziemnych, jak i twardych. [..] To naprawdę imponujące, że udało mu się wrócić tak szybko, po tak poważnej kontuzji" - powiedział Casper Ruud na konferencji po przegranej ze Zverevem w fazie grupowej ATP Finals 2024 wynikiem 6:7 (3-7), 3:6.



Po 2. kolejce fazy grupowej kończącego sezon turnieju ATP Finals Alexander Zverev został liderem grupy Johna Newcombe’a z dwoma dwusetowymi zwycięstwami. Wydaje się, że awans do półfinału wręcz puka do jego drzwi. W ostatnim meczu tej części rozgrywek przyjdzie mu zmierzyć się z Carlosem Alcarazem. Hiszpan wyraźnie boryka się z formą w wyniku złapania wirusa na ostatnią chwilę przed podróżą do Turynu i choć wygrał w środę z Andriejem Rublowem, to przegrał spotkanie otwarcia przeciwko Casperowi Ruudowi.



