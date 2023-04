Wielka niespodzianka w Madrycie. To koniec, rywalka Świątek może się pakować

Czeszka Petra Kvitova, która jeszcze niedawno świętowała swój triumf na turnieju w Miami, pożegnała się ze zmaganiami w Madrycie już po swoim pierwszym meczu. Jej pogromczynią okazała się Niemka Jule Niemeier, która najpierw doprowadziła do bardzo zaciętej rywalizacji w pierwszym secie po to, by w drugim... kompletnie zdominować oponentkę.