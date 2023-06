Wielka mistrzyni apeluje ws. Igi Świątek. Chodzi o szalenie delikatną kwestię

Włodarczyk apeluje o spokój dla Świątek. "Nie wywołujmy presji"

- Duży szacunek, że w tak młodym wieku udźwignęła sukcesy. Nie zwariowała. Miała niesamowitą presję. Każdy oczekuje od niej bardzo dużo. Przyzwyczailiśmy się do jej sukcesów. Psychicznie sobie z tym radzi. To nie jest łatwe. Wiem, jak było ze mną. Należy dalej jej kibicować i dać spokój, żeby mogła pracować. Nie wywołujmy presji. Chapeau bas! - mówi z uznaniem Włodarczyk.

O powrotach do zdrowia po urazach Włodarczyk mogłaby napisać doktorat. Okazuje się jednak, że wszystko ma swoją cenę.

- Znienawidziłam pływanie. Jako dziecko lubiłam to robić. Na zajęciach było inaczej. Na AWF-ie miałam zajęcia dwa razy w tygodniu. Pojawiła się niechęć. Gdy usłyszałam w 2019 roku, że muszę się rehabilitować na basenie, nie było to łatwe. W tym okresie kształtował się charakter. Musiałam to robić. Przełamywałam słabsze strony. W październiku i listopadzie za oknem było ciemno, ponuro i zimno, a ja o godzinie 6:00 spotykałam się z rehabilitantem na basenie - wspomina młociarka.