Wielka kasa dla Chwalińskiej. To już pewne. Wystarczyła jedna decyzja

Maja Chwalińska wskoczyła do księgi najbardziej zasłużonych polskich sportowców w historii. Zajęło jej to zaledwie trzy tygodnie. W tym czasie zakwalifikowała się do Roland Garros, po czym sensacyjnie dotarła do samego finału.

Dopiero w meczu o tytuł pokonała ją Mirra Andriejewa. Tak czy inaczej nasza reprezentantka w przebojowym stylu weszła do elity damskiego touru.

Tej kwoty na Wimbledonie Maja Chwalińska może być pewna

Z tego powodu środowisko tenisowe na całym świecie domagało się, aby Chwalińska otrzymała "dziką kartę" na Wimbledon. Bez niej musiałaby występować w kwalifikacjach, ponieważ podczas zgłoszeń do Wielkiego Szelma w Londynie plasowała się poza pierwszą setką rankingu.

We wtorek zapadła oficjalna decyzja w tej sprawie. Polce przyznano dziką kartę do turnieju głównego, w którym dodatkowo będzie także rozstawiona. Oznacza to, że Maja Chwalińska może być pewna udziału w pierwszej rundzie zawodów. A ta jest równowarta kwocie 80 tysięcy funtów, czyli około 400 tys. złotych!

Nawet jeśli 24-latce powinęłaby się noga na samym starcie, ze stolicy Anglii i tak wróci z niezłą sumą. Za awans do drugiej rundy tenisiści otrzymują 126 tysięcy funtów (około 620 tys. złotych). Na kolejnych etapach kwoty prezentują się następująco: 185 tys. funtów (trzecia runda), 300 tys. funtów (czwarta runda), 450 tys. funtów (ćwierćfinał), 900 tys. funtów (półfinał), 1.8 miliona funtów dla finalisty oraz 3.6 miliona funtów dla triumfatora w damskiej i męskiej rywalizacji.

Czy na trawiastych kortach Chwalińska również może zaskoczyć? - Patrząc od strony Mai - jest repertuar, jest myślenie, lewa ręka, sprytny sposób grania (…) Ma czucie w ręku, wie kiedy i co zagrać, a to jest w tenisie kluczowa sprawa - analizował niedawno Karol Stopa, który podkreślał, że specyfika tej nawierzchni również może działać na korzyść naszej tenisistki.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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