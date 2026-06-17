Wielka kasa dla Chwalińskiej. To już pewne. Wystarczyła jedna decyzja

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

We wtorek 16 maja wszystko stało się jasne. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do głównego turnieju Wimbledonu, który wystartuje pod koniec czerwca. Oznacza to, że finalistka tegorocznego Roland Garros nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje. Co więcej, już teraz jest pewna, że z Londynu "nie wróci z pustymi rękami".

Maja Chwalińska w zielonej sportowej kurtce z naszywkami sponsorskimi, siedzi w jasnym pomieszczeniu
Maja ChwalińskaFoto OlimpikAFP

Maja Chwalińska wskoczyła do księgi najbardziej zasłużonych polskich sportowców w historii. Zajęło jej to zaledwie trzy tygodnie. W tym czasie zakwalifikowała się do Roland Garros, po czym sensacyjnie dotarła do samego finału.

Dopiero w meczu o tytuł pokonała ją Mirra Andriejewa. Tak czy inaczej nasza reprezentantka w przebojowym stylu weszła do elity damskiego touru.

Tej kwoty na Wimbledonie Maja Chwalińska może być pewna

Z tego powodu środowisko tenisowe na całym świecie domagało się, aby Chwalińska otrzymała "dziką kartę" na Wimbledon. Bez niej musiałaby występować w kwalifikacjach, ponieważ podczas zgłoszeń do Wielkiego Szelma w Londynie plasowała się poza pierwszą setką rankingu.

We wtorek zapadła oficjalna decyzja w tej sprawie. Polce przyznano dziką kartę do turnieju głównego, w którym dodatkowo będzie także rozstawiona. Oznacza to, że Maja Chwalińska może być pewna udziału w pierwszej rundzie zawodów. A ta jest równowarta kwocie 80 tysięcy funtów, czyli około 400 tys. złotych!

Zobacz również:

Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka. Skrót meczu. WIDEO
Tenis

Majchrzak był o krok od odwrócenia meczu. Skrót spotkania z Lehecką [WIDEO]

Radosław Tymon

Nawet jeśli 24-latce powinęłaby się noga na samym starcie, ze stolicy Anglii i tak wróci z niezłą sumą. Za awans do drugiej rundy tenisiści otrzymują 126 tysięcy funtów (około 620 tys. złotych). Na kolejnych etapach kwoty prezentują się następująco: 185 tys. funtów (trzecia runda), 300 tys. funtów (czwarta runda), 450 tys. funtów (ćwierćfinał), 900 tys. funtów (półfinał), 1.8 miliona funtów dla finalisty oraz 3.6 miliona funtów dla triumfatora w damskiej i męskiej rywalizacji.

Czy na trawiastych kortach Chwalińska również może zaskoczyć? - Patrząc od strony Mai - jest repertuar, jest myślenie, lewa ręka, sprytny sposób grania (…) Ma czucie w ręku, wie kiedy i co zagrać, a to jest w tenisie kluczowa sprawa - analizował niedawno Karol Stopa, który podkreślał, że specyfika tej nawierzchni również może działać na korzyść naszej tenisistki.

Zobacz również:

Kylian Mbappe
Mundial

W Nowym Jorku napisała się historia mundialu. Mbappe zrobił to jako jedyny

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym z uniesionym palcem wskazującym, wyrażającą koncentrację i determinację.
Maja ChwalińskaCHRISTOPHE ENAEast News
Tenisistka ubrana w jasną koszulkę i czarne spodenki stoi na korcie ziemnym, trzyma rakietę i uśmiecha się, gestykulując prawą ręką.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONAFP
Zawodniczka tenisowa wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, skupiona na grze, ubrana w jasnożółty bezrękawnik sportowy.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP


Hurkacz z przytupem rozpoczął turniej : Top akcje w meczu z Rublowem [WIDEO]Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja