Wielka gwiazda właśnie znika z rankingu. Rok temu zawaliła się jej kariera

Dokładnie rok temu, 29 sierpnia, Simona Halep rozegrała swoje ostatnie spotkanie, w pierwszej rundzie US Open sensacyjnie przegrała z Ukrainką Darią Snigur. To wtedy też odbył się test antydopingowy, którego wynik przerwał karierę byłej liderki rankingu WTA. Na co najmniej rok, bo choć Rumunka spodziewa się rychłej decyzji co do swojej dalszej przyszłości, to właśnie teraz jej nazwisko zniknęło z wirtualnej światowej listy. A na tej oficjalnej zabraknie jej w najbliższym notowaniu, po US Open.