Wielka gwiazda nie składa broni. To ona zagrozi Idze Świątek?

Legendarna amerykańska tenisistka Serena Williams może wrócić do rywalizacji. Tak przynajmniej spekulują zagraniczne media, w tym dziennik "As". 40-letnia Williams od prawie roku nie gra zawodowo w tenisa, od kiedy pożegnała się z Wimbledonem przez uraz mięśniowy.

Ostatnio Williams opublikowała na swoim Instagramie filmik obrazujący, jak ciężko pracuje na korcie. Obiekt, na którym trenowała Amerykanka był kortem z twardą nawierzchnią. Mimo to, dziennikarze zastanawiają się, czy Williams nie szykuje się do powrotu już w rocznicę swojego ostatniego meczu, jeszcze na nawierzchni trawiastej.

Reklama

Ewentualny powrót Williams zagrozi Idze Świątek?

Gdyby była światowa "jedynka" rzeczywiście zdecydowała się wrócić do rywalizacji w WTA Tour, byłaby to prawdziwa "bomba". Czy to właśnie może być zawodniczka, która mogłaby stanąć na drodze Igi Świątek? Polka jest obecnie nie do zatrzymania, ale jej ewentualna konfrontacja z legendarną Williams to byłaby niezwykła gratka dla fanów tenisa.

Williams obecnie zajmuje 248. miejsce w rankingu WTA. Niedawno jej wieloletni trener Patrick Mouratoglou podjął się współpracy z inną zawodniczką - Simoną Halep. Zrobił to jednak za wyraźną zgodą Amerykanki.

Jaką motywację miałaby Williams by wrócić na korty? "As" przekonuje, że chodzi m.in. o to, by wyrównać rekord zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych należący do Margaret Court.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pomocnik Górnika Zabrze Krzysztof Kubica przed meczem z Górnikiem Łęczna. WIDEO INTERIA.TV

Czytaj także: Iga Świątek tylko za Sereną, Clijsters i Hingis