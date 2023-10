Wielka forma Magdy Linette. Pokonała mistrzynie US Open, jest w ćwierćfinale

Magda Linette czuje się w Azji doskonale. Niedawno rozgrywała turniej WTA 250 w Guangzhou, gdzie dotarła aż do finału. Teraz, po tygodniu przerwy, zdecydowała się na start w Pekinie. W stolicy Chin również idzie jej świetnie. Jest już w trzeciej rundzie singla, gdzie może dojść do polskiego pojedynku z Igą Świątek, a na dodatek kapitalnie radzi sobie też w deblu. Poznanianka grająca w parze z Peyton Stearns, awansowała do ćwierćfinału. Po drodze pokonała mistrzynie US Open.