Wielka burza po ataku furii Sabalenki. A jednak, jest oficjalny komunikat

Aryna Sabalenka była już pewna, że mimo wyniku po zakończeniu imprezy i tak zostanie nową liderką rankingu WTA, wyprzedzając Igę Świątek , lecz mimo to nie mogła poradzić sobie z porażką i podczas wywiadu na korcie miała problem z powstrzymaniem łez, które napływały jej do oczu .

Wielka burza w sprawie Aryny Sabalenki po finale US Open. Jest komunikat