Wielka awantura wokół rewelacji Roland Garros. Grzmią o zdradzie

"Trójkolorowy" tenis nie ma się w tej chwili najlepiej, więc publiczność zgromadzona na paryskich kortach jest głodna zwycięstw swoich zawodników, nawet mowa o graczach naturalizowanych. Graczowa urodziła się w Moskwie, jeszcze do czerwca 2023 r. reprezentowała Rosję, ale teraz czuje się przywiązana do Francji.

- Po meczu nie mogłam w to uwierzyć. Jestem bardzo zadowolona z tego turnieju, tej atmosfery, to zaszczyt być tutaj z wami, dziękuję. Chcę zapamiętać tę chwilę do końca życia. Życie jest łatwiejsze, gdy jesteś akceptowana. Wiele się zmieniło. Pomaga mi Francuska Federacja Tenisowa, kibice mnie wspierają. Zmieniła się tu również jakość mojego życia. Na początku obawiałam się, że nie zostanę dobrze przyjęta we Francji . Lubię jednak mieszkać i pracować w tym kraju - powiedziała.

Iga Świątek pokonuje Gauff 6-4, 6-2 i awansuje do półfinału French Open. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

W Rosji grzmią w stronę Graczowej. "Forma zdrady"

"Na konferencji prasowej Warwara powiedziała, że zapamięta ten moment do końca życia. Niesamowita zdrada. To niesamowite, jak szybko niektórzy ludzie zapominają o swoich korzeniach. Co więcej, niewiele osób ma wątpliwości co do samego faktu zmiany obywatelstwa, bo w życiu wszystko może się zdarzyć. Ale robienie tego w ten sposób jest formą zdrady. W kolejnej rundzie Rolanda Garrosa Graczowa zagra ze wschodzącą gwiazdą rosyjskiego tenisa Mirrą Andriejewą, która również mogła zmienić obywatelstwo na francuskie, ale pozostała lojalna wobec swojego kraju" - napisał dziennikarz.