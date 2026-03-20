Widział, jak zachowywała się Abramowicz. Potężny cios: Kakofonia, zawsze musi dołożyć trzy grosze

Michał Chmielewski

- Ja uważam, że tutaj jedna osoba powinna grać pierwsze skrzypce i tą osobą powinien być Wim Fissette - mówi Lech Sidor po porażce Igi Świątek z Magdą Linette w drugiej rundzie WTA 1000 Miami. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa sensacyjnie pożegnała się z turniejem już po pierwszym meczu. W trakcie spotkania ze swoją rodaczką nie zabrakło ingerencji Darii Abramowicz. - Za dużo tych komunikatów - dodaje ekspert.

Daria Abramowicz w białej bluzie z polskim godłem na trybunach; w okrągłej ramce Iga Świątek w sportowym stroju z ręką na czole.
Iga Świątek, Daria Abramowicz

W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu Iga Świątek przegrała z Magdą Linette 6:1, 5:7, 3:6 w drugiej rundzie Miami Open. Była to pierwsza porażka 24-latki w pierwszym meczu zawodów WTA od 1674 dni. Przed inauguracyjnym gemem mało kto spodziewał się takiego rezultatu.

Tymczasem 34-letnia Linette zaskoczyła wszystkich. Znakomicie wykorzystała słabsze momenty Świątek w drugim i trzecim secie, dzięki czemu pokonała zdobywczynię sześciu Wielkich Szlemów.

Ekspert nie ma wątpliwości. Chodzi o Darię Abramowicz

W trakcie spotkania w obozie Raszynianki, jak i u samej zawodniczki było mnóstwo nerwowości.

"Wróć do tego, co się sprawdza: do prostych rzeczy i do swojego planu. Bo masz wszystkie narzędzia. Dobra? Tak? Dawaj! Z wiarą i swoje! [...]. Biegaj do wszystkiego" - krzyczała Daria Abramowicz. "Iga, przestań pokazywać, jak ci źle. Graj dalej!" - dodawał Maciej Ryszczuk. "Odsuń się do returnu. Zmień coś. Dawaj!" - mówił Wim Fissette.

W efekcie Iga Świątek poległa, swojego rozczarowania nie ukrywała w pomeczowym wywiadzie. W czwartkowy poranek, kiedy emocje już nieco odpadły, analiza spotkania pojawiła się na profilu "Trzeci Serwis". Tam Lech Sidor rozpoczął od pochwał dla triumfatorki.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek na ustach Rosjan. Wszystko po historycznej porażce w Miami. "Co się z nią dzieje?"

Igor Szarek
Igor Szarek

    - Trochę jest mi przykro Magdy, bo wszyscy mówią, że Iga przegrała, że grała słabo. A ja bym popatrzył na to z drugiej strony: Popatrzmy na to, jak na wspaniałe zwycięstwo Magdy Linette. To ona wygrała mecz - podkreślił, po czym rozwodził się na atutami 34-latki w meczu z faworytką.

    Największą uwagę ekspert zwrócił na jej podanie. - W pierwszym secie spóźniona, ale później serwis jej pomógł (...) Dawno nie pamiętam, żeby tak pilnowała serwisu - mówił. Znacznie miało również zachowanie obu boxów. Kiedy w obozie Igi Świątek panował chaos, u Linette nawet mimo porażki 1:6 w pierwszej partii zachowano spokój. - Ma bardzo fajny, bardzo spokojny obóz, co przy jej mocnym temperamencie jest bardzo pomocną rzeczą. Radwańska trzymała ciśnienie. Ze strony jej sztabu nie było wskazówek: graj tak, graj inaczej, bo doskonale zdają sobie sprawę z jej doświadczenia, wie co zrobić i na co ją stać - powiedział Sidor.

    - A z drugiej strony? (z obozu Świątek - red.) Kakofonia, niestety. Ja uważam, że tutaj jedna osoba powinna grać pierwsze skrzypce i tą osobą powinien być Wim Fissette. Nie Daria Abramowicz, nie Maciej Ryszczuk. Oni w pewnym momencie się przekrzykiwali (…) Jakimś dziwnym trafem, zawsze po Fissette trzy grosze musiała dołożyć Daria, potem Maciek Ryszczuk. Za dużo tych komunikatów. Iga od nadmiaru tych informacji poczuła się zagubiona, nie wiedziała kogo słuchać - podsumował.

    Na koniec komentator i trener tenisa kolejny raz zachwalał Magdę Linette oraz analizował jej starcie w trzeciej rundzie z Alexandrą Ealą, po czym zakończył słowami nt. Świątek. - Iga musi to przetrawić, przemyśleć. Jak zrobi, co zrobi, z kim zrobi (…) Trzymajmy kciuki, żeby odbudowała się psychicznie, fizycznie, żeby nabrała znowu radości - słyszymy.

    Zobacz również:

    Anna Twardosz
    Skoki Narciarskie

    Historyczny lot Polki. Padł absolutny rekord. Pierwszy taki moment w historii

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Czy Wim Fissette pozwoli się zdominować Darii Abramowicz jako trener i mentro Igi Świątek?
    Czy Wim Fissette pozwoli się zdominować Darii Abramowicz jako trener i mentro Igi Świątek?
    Iga Świątek podczas przegranego meczu z Alexandrą Ealą w Miami Open
    Iga Świątek podczas przegranego meczu z Alexandrą Ealą w Miami Open
    Dwie tenisistki w sportowych strojach i czapkach z daszkiem, każda z nich znajduje się na osobnym tle; po lewej kobieta w pomarańczowej koszulce z widocznym logo, po prawej kobieta w białej koszulce dotykająca policzka, obie skupione i zamyślone.
    Magda Linette i Iga Świątek zagrają ze sobą w drugiej rundzie singla podczas WTA 1000 w Miami
