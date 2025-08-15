Wiadomość nadeszła nocą, niesamowita seria trwa. Niespodzianka w Cincinnati
Turniej ATP rangi 1000 wkroczył już w fazę ćwierćfinałów - i naturalnie nie brakuje tutaj widowiskowych rozstrzygnięć, a nawet sensacji, bo w takich kategoriach należy traktować to, do czego doszło podczas potyczki Terence'a Atmane'a z Holgerem Rune. Francuz wyeliminował wyżej notowanego Duńczyka w dwóch setach i... dopisał kolejne wielkie nazwisko do listy zawodników, których wyrzucił za burtę zmagań.
Ćwierćfinały turnieju rangi 1000 w Cincinnati zaczęły się od mocnego akcentu - bowiem od występu światowej "jedynki", Jannika Sinnera, w starciu z Felixem Augerem-Aliassime'em, w którym nie dał on Kanadyjczykowi przesadnego pola do popisu, wygrywając 6:0, 6:2.
Potem na korcie zameldowali się z kolei Terence Atmane, czarny koń zmagań, oraz Holger Rune, który bądź co bądź był tutaj wciąż wielkim faworytem. Obu panów w globalnym rankingu dzieliło blisko 130 lokat (pozycja 9. vs 136.).
ATP Cincinnati: Atmane lepszy od Rune, kolejny fantastyczny występ
Atmane prędko wyszedł na prowadzenie w pierwszym secie, a absolutnie kluczowy okazał się tu gem czwarty, po którym zbudował on sobie przewagę dwóch minipotyczek - Rune czterokrotnie bronił się przed przełamaniem, ale ostatecznie musiał on ulec przeciwnikowi.
Ten potem był już niedościgniony - pierwszą odsłonę domknął z wynikiem 6:2, a potem podniósł się po nieco gorszym fragmencie gry ze stanu 0:2 do triumfu 6:3. Tym samym Francuz doprowadził do kolejnego sensacyjnego rozstrzygnięcia.
Imponująca lista triumfów Atmane'a. Francuz zaskakuje raz po raz w Cincinnati
Rune nie był wszak pierwszym faworytem, którego Atmane odprawił w Ohio z kwitkiem - wcześniej bowiem pokonywał m.in. Taylora Fritza, Joao Fonsecę oraz Flavio Cobolliego i każdy z tych przypadków bez dwóch zdań zasługuje na wielkie uznanie. Pytanie, czy rozpędzony 23-latek zdoła się pokusić o sięgnięcie nawet po tytuł w Cincinnati...
W półfinale Terence Atmane zmierzy się z nikim innym jak wspominanym już Sinnerem - potencjalne wyeliminowanie lidera rankingu ATP byłoby już prawdziwą tenisową "bombą". W półfinale numer dwa zagrają triumfatorzy z par Andriej Rublow - Carlos Alcaraz oraz Ben Shelton - Alexander Zverev.