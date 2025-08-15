Wiadomość nadeszła nocą, niesamowita seria trwa. Niespodzianka w Cincinnati

Ćwierćfinały turnieju rangi 1000 w Cincinnati zaczęły się od mocnego akcentu - bowiem od występu światowej "jedynki", Jannika Sinnera, w starciu z Felixem Augerem-Aliassime'em, w którym nie dał on Kanadyjczykowi przesadnego pola do popisu, wygrywając 6:0, 6:2.

Potem na korcie zameldowali się z kolei Terence Atmane, czarny koń zmagań, oraz Holger Rune, który bądź co bądź był tutaj wciąż wielkim faworytem. Obu panów w globalnym rankingu dzieliło blisko 130 lokat (pozycja 9. vs 136.).

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

ATP Cincinnati: Atmane lepszy od Rune, kolejny fantastyczny występ

Atmane prędko wyszedł na prowadzenie w pierwszym secie, a absolutnie kluczowy okazał się tu gem czwarty, po którym zbudował on sobie przewagę dwóch minipotyczek - Rune czterokrotnie bronił się przed przełamaniem, ale ostatecznie musiał on ulec przeciwnikowi.

Ten potem był już niedościgniony - pierwszą odsłonę domknął z wynikiem 6:2, a potem podniósł się po nieco gorszym fragmencie gry ze stanu 0:2 do triumfu 6:3. Tym samym Francuz doprowadził do kolejnego sensacyjnego rozstrzygnięcia.

Imponująca lista triumfów Atmane'a. Francuz zaskakuje raz po raz w Cincinnati

Rune nie był wszak pierwszym faworytem, którego Atmane odprawił w Ohio z kwitkiem - wcześniej bowiem pokonywał m.in. Taylora Fritza, Joao Fonsecę oraz Flavio Cobolliego i każdy z tych przypadków bez dwóch zdań zasługuje na wielkie uznanie. Pytanie, czy rozpędzony 23-latek zdoła się pokusić o sięgnięcie nawet po tytuł w Cincinnati...

W półfinale Terence Atmane zmierzy się z nikim innym jak wspominanym już Sinnerem - potencjalne wyeliminowanie lidera rankingu ATP byłoby już prawdziwą tenisową "bombą". W półfinale numer dwa zagrają triumfatorzy z par Andriej Rublow - Carlos Alcaraz oraz Ben Shelton - Alexander Zverev.

