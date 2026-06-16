Maja Chwalińska napisała piękny rozdział tenisowej historii, przechodząc drogę od kwalifikacji aż do finału wielkoszlemowego Roland Garros 2026. Za taki sukces organizatorzy przewidzieli nagrodę finansową w wysokości 1 mln 633 351 dolarów.

Całość nie trafi jednak na konto Polki. Od kwoty należy bowiem odprowadzić spory podatek. Chwalińska odda francuskiemu fiskusowi 45 proc. sumy, czyli 736 230 dol. Zostanie jej niespełna milion dolarów, a w przełożeniu na polską walutę - ok, 3,5 mln zł.

Ponadto, po powrocie do Warszawy, tenisistka spotkała się z ministrem sportu i turystyki, który ogłosił przyznanie jej rocznego stypendium sportowego w najwyższej możliwej kwocie - 9600 zł miesięcznie brutto. Ruch ten wywołał kontrowersje. Do akcji wkracza Marcin Możdżonek.

Chwalińska z 9600 zł stypendium z budżetu Polski. Sprzeciw Możdżonka

Polacy zachwycili się Mają Chwalińską i jej sukcesem w Paryżu. Nie zmienia to jednak faktu, że zdaniem części rodaków przyznanie tenisistce państwowego stypendium to za dużo. Słychać głosy, że tego typu pomoc powinna być zarezerwowana dla dopiero początkujących talentów, którym nie brakuje zapału do uprawiania sportu, lecz może brakować funduszy.

W tym tonie wybrzmiewa właśnie wpis Marcina Możdżonka, niegdysiejszego siatkarskiego mistrza świata (2014), dziś polityka oraz doradcy prezydenta Karola Nawrockiego.

"Niezwykły sukces Mai Chwalińskiej, która dotarła do finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, zachwycił całą Polskę. To owoc jej twardej pracy, determinacji i ogromnego poświęcenia jej rodziny - ale na pewno nie zasługa polskiego systemu szkolenia" - rozpoczyna Możdżonek na platformie X.

Gdy tylko tenisistka odniosła życiowy sukces, do akcji natychmiast wkroczyli politycy obecnego rządu, gotowi do robienia sobie zdjęć i wręczania czeków w blasku jupiterów

Według niego decyzja ministra Rutnickiego o przyznaniu Chwalińskiej 9600 zł stypendium to "podręcznikowy przykład patologii polskiej polityki sportowej, opartej na akcyjności i czystym PR-ze".

"Przyznawanie publicznych pieniędzy w momencie, gdy zawodniczka za sam finał w Paryżu swoją ciężką pracą zdobyła ponad 3 miliony złotych netto, nie ma nic wspólnego z realnym wspieraniem jej kariery. To klasyczna próba podpięcia się pod cudze osiągnięcia. Gdzie był resort, gdy Chwalińska była obiecującą nastolatką i borykała się z problemami finansowymi, nie mając za co opłacić noclegów podczas zagranicznych turniejów? Wtedy polski system był ślepy" - dopytuje.

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Na tym absolutnie nie kończy. Kieruje jeszcze inne zarzuty pod adresem resortu.

Cios w decyzje polskiego rządu. Chodzi o pieniądze na sport

W swoim wpisie Możdżonek przypomina flagowy projekt Klub Pro, mający na celu wsparcie klubów sportowych. Wśród kluczowych kryteriów decydujących o przyznaniu pieniędzy były sukcesy osiągane przez młodych sportowców grających w klubach. Chodziło o wsparcie szkolenia młodzieży.

Według wiedzy polityka program "w praktyce wspiera podmioty najsilniejsze sportowo, czyli de facto te najbogatsze". "Z ponad 4 tysięcy klubów realnie punktujących w polskim systemie, finansowanie otrzymuje zaledwie 850 z nich" - opisuje.

Przy okazji Marcin Możdżonek porusza również temat planów ubiegania się Polski o organizację igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku. Jego zdaniem to "szczyt hipokryzji".

Działacze z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego będą wprost zachwyceni, widząc jak nasze państwo lekką ręką oddaje deweloperom cenne grunty wraz z istniejącymi obiektami sportowymi

Wraca niejako do tematu Chwalińskiej, zaznaczając, że taki los spotkał korty w Dąbrowie Górniczej, na których niegdyś trenowała tenisistka. W tym kontekście wspomina jeszcze "legendarne korty AZS w Parku Skaryszewskim oraz wiele innych kultowych miejsc, które zamiast tętnić sportowym życiem, czekają na zalanie betonem".

Przekonuje, że obecnie większość wydatków związanych ze szkoleniem i rozwijaniem talentów dzieci pokrywają ich rodzice. W efekcie wiele utalentowanej młodzieży po prostu nie stać, by się sportowo rozwijać i brać udział w turniejach.

"Ministerstwo Sportu nie jest od wręczania kieszonkowego dobrze radzącym sobie sportowcom w świetle kamer. Zadaniem państwa jest stworzenie transparentnego, przewidywalnego systemu wsparcia dla młodych talentów zanim staną się sławni, oraz bezwzględna ochrona i modernizacja bazy sportowej" - tłumaczy.

Na koniec ma apel. "Każde dziecko, niezależnie od majątku rodziców, musi mieć równe szanse na rozwój i reprezentowanie barw narodowych na całym świecie" - podsumowuje.





Uroczyste spotkanie ministra Jakuba Rutnickiego z Mają Chwalińską materiały prasowe