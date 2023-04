Wydawało się, że przypadek Anastazji Potapowej, która na kort wyszła w koszulce Spartaka Moskwa, będzie ostatnim tego typu. Lecz wcale tak nie jest. Jeden z włoskich dziennikarzy zauważył, że podczas turnieju w Stuttgarcie inna Rosjanka, Weronika Kudiermietowa, wystąpiła w stroju z logiem firmy objętej sankcjami UE za zaangażowanie w wojnę w Ukrainie. Zrobiła się afera. Co na to WTA? Próbuje niejako odżegnać się do sprawy.