Weronika Falkowska przegrywa w Andorze, ale będzie awans

We wcześniejszych rundach turnieju w Andorze Falkowska pokonała Rumunkę Jaqueline Cristian (150. WTA) 6:3, 3:6, 6:3 i - rozstawioną z numerem 5 - Ukrainkę Dayanę Jastremską (101. WTA) 6:4, 5:7, 6:3.

Konjuh w ubiegłym roku pokonała Igę Świątek

Ćwierćfinałowa przeciwniczka - Ana Konjuh mimo odległego rankingu (117. WTA) w przeszłości wielokrotnie pokazała się z dobrej strony. Siedem lat temu wygrała turniej w Nottingham, pięć lat temu była w finale w Auckland, a przed rokiem w Belgradzie. Zasłynęła też z tego, że w 2021 roku niespodziewanie pokonała w Miami I gę Świątek. To doświadczona i rutynowana zawodniczka.

Bardzo dobry drugi set i nierówny trzeci

W drugim secie doszło do jednego przełamania. Dokonała tego Falkowska w drugim gemie. Wytrzymała presję do końca seta. Break pointa broniła tylko w trzecim gemie. Dużo lepiej i pewniej serwowała. Straciła osiem z 31 punktów po obu podaniach.

Pierwszy ćwierćfinał WTA w karierze

Falkowska zagrała bardzo dobry turniej. Widać, że do jej odważnej gry idealnie pasuje twarda nawierzchnia. Osiągnęła jeden z najlepszych wyników w karierze Polki. Do tej pory głownie występowała w turniejach ITF. W WTA zagrała trzykrotnie. Najlepszym rezultat był awans do drugiej rundy ubiegłorocznego WTA 250 Poland Open w Gdyni