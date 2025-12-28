O godz. 17 w Dubaju powinno rozpocząć się spotkanie Aryny Sabalenki z Nickiem Kyrgiosem - najlepszej dzisiaj tenisistki świata z zawodnikiem, który swoje wielkie chwile ma już za sobą. I z powodu różnych urazów gra niewiele i rzadko. Wciąż jednak jest cytowany na świecie, choćby za sprawą swoich kontrowersyjnych wypowiedzi po pozytywnych dopingowych testach Jannika Sinnera i Igi Świątek. Mimo że na korcie znaczy już niewiele.

To wydarzenie zyskało jednak potężną marketingową otoczkę - głośno o nim od kilku miesięcy. Jak jakby miało pokazać, że Białorusinka jest w stanie na równi walczyć z mężczyznami, nawet jeśli warunki gry nie będą dla obu takie same.

Z taką tezą rozprawia się jednak tenisista, któremu mecz proponowały w przeszłości Serena i Venus Williams.

Oczy świata zwrócone na kort w Dubaju. Czy Aryna Sabalenka ma szansę w meczu z Nickiem Kyrgiosem?

Francisco "Pato" Clavet to zawodnik z szeroko rozumianej czołówki przełomu XX i XXI wieku - bez wielkich atutów, najlepiej czujący się na mączce, ale generalnie na wszystkich nawierzchniach dochodził do trzeciej czy czwartej rundy w Wielkich Szlemach. Cieszył się też ze zdobycia Pucharu Davisa, w szczytowym momencie kariery był 18. na liście ATP.

To właśnie on dostał na początku 1998 roku propozycję gry z siostrami Williams - Venus miała już pierwsze sukcesy, 16-letnia Serena chwilę wcześniej zadebiutowała w Szlemie (w deblu), a tym singlowym pierwszym startem był właśnie występ w Australian Open.

Serena już wtedy była przekonana, że jest w stanie podbić świat, ale też: będzie potrafiła grać na równi z zawodowcami z męskiej strony touru. Tymi z pierwszej setki. Wybór padł na Claveta, bo... był stosunkowo przeciętny.

- Dotarło to przez ATP. To Serena powiedziała: z Pato Clavetem. Musiała pomyśleć, że jestem słaby - przyznał Hiszpan w rozmowie z Claytenis. A wtedy był 32. zawodnikiem świata.

On potraktował to jako żart - i odmówił.

Francisco Clavet RHONA WISE AFP

Amerykanki jednak nie odpuściły, ostatecznie zagrały z Niemcem Karstenem Braaschem. Trzy lata wcześniej był jeszcze w TOP 50 rankingu singlistów, ale gdy w Australii dostał tę propozycję, znajdował się już na początku trzeciej setki. I skupiał niemal wyłącznie na deblu.

Leworęczny 30-latek w Melbourne szybko odpadł, więc propozycję sióstr przyjął. Najpierw ograł 6:1 Serenę, a za chwilę - 6:2 Venus. Przed tym drugim meczem wypalił kilka papierosów, później przyznał, że w ogóle tego dnia pił piwo i grał w golfa. A jednak mecz łatwo wygrał.

Clavet uważa, że jeśli Kyrgios będzie chciał wygrać z Sabalenką, to wygra. - W normalnej sytuacji ona nie ma szans. To prawda, że Kyrgios jest zawodnikiem, który się rozprasza i ciągle robi głupie rzeczy. W Dubaju będzie show, więc pewnie pojawi się tego więcej. To daje może Sabalence szansę na wygranie większej liczby gemów niż z innymi graczem ATP - twierdzi były hiszpański zawodowiec w Claytenis. I dodaje, że gdyby zdecydowała się na mecz z innym tenisistą, podał tu przykład Jaume Munara, jej szanse są zerowe.

- Nie chodzi tu o umniejszanie kobiet ani Sabalenki. To świetna zawodniczka, która uderza niesamowicie, często mocniej niż wielu mężczyzn. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę wszystko, czym jest tenis, nie tylko siłę, różnica jest ogromna: mam na myśli budowę ciała, nogi, wytrzymałość, szybkość, powtarzalność uderzeń - twierdzi.

Aryna Sabalenka Al Bello/Getty Images/AFP / Getty Images via AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AL BELLO AFP

W 1973 roku Bobby Riggs, były lider rankingu i mistrz Wimbledonu, zmierzył się z wówczas najlepszą w tourze Margaret Court. Amerykanin miał wtedy... 55 lat, ich mecz został nazwany "wojną płci". W USA śledziły to miliony osób, Riggs wygrał pierwsze starcie 6:2, 6:1, co nazwano "Masakrą w Dzień Matki". W rewanżu w Houston lepsza okazała się zawodniczka z Australii, ale wiele osób podważało ten wynik, sugerowało... ustawienie spotkania. Sama Court nie chce nawet porównywać jej spotkania do obecnego Kyrgiosa z Sabalenką. Wtedy walczyła o społeczne zmiany i prawa kobiet.

- Obie organizacje, ATP i WTA, rozwijały się w podobny sposób, cały tenis jest teraz mocniejszy, szybszy, bardziej fizyczny. Tyle że wciąż jest podobna różnica jak w chwili, gdy doszło do sytuacji z siostrami Williams w Australii - uważa Clavet.

Iga Świątek i Daniel Michalski byli w składzie reprezentacji Polski podczas United Cup 2023 i 2024 Bradley Kanaris / Getty Images / Tiziana Fabi AFP

A jakby potwierdzeniem tego są słowa Daniela Michalskiego, dziś zawodnika numer 250 w światowym rankingu. W przeszłości był już członkiem polskiej drużyny w United Cup, trenował wspólnie z Igą Świątek. I w najbliższym tygodniu będzie podobnie - jest w składzie rezerwowym singlistą, zmiennikiem Huberta Hurkacza.

- Widziałem z bliska, jak (Iga - red.) profesjonalnie podchodzi do treningu - od pierwszej piłki daje z siebie 110 procent. Intensywność i precyzja jej gry są niesamowite. Naprawdę robi wrażenie. Nie wiem, czy jakiś tenisista byłby w stanie grać na takim tempie z taką dokładnością i starannością na krosach - mówi Michalski w rozmowie z Dominiką Pawlik z serwisu polski-tenis.pl.

I dodaje: - W sensie technicznym i dynamicznym mogę być wsparciem dla takiej tenisistki, jak wiceliderka rankingu WTA. Oczywiście gram lepiej, bo jestem facetem, ale chodzi o to, by trening był wartościowy dla niej, chodzi o utrzymanie tempa, precyzji i reakcji. Będąc drugim singlistą, to naturalne, że jestem potrzebny do takich treningów, oczywiście poza wykonywaniem swoich. Gdyby nie Iga, to mnie by tam w ogóle nie było. Po tych dwóch latach będę mógł zobaczyć, czy nadążam za jej piłkami.

Bo trening to jedno, a rywalizacja na korcie - drugie.

Początek starcia Sabalenki z Kyrgiosem - w niedzielę ok godz. 17.

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka po meczu z Laurą Siegemund: Publiczność dała mi tę energię. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport