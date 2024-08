Wcześniej Federer, teraz on. Tenisista z "wielkiej czwórki" zakończył karierę. Łzy na korcie

Taylor Fritz i Tommy Paul awansowali do półfinału męskiego debla w turnieju olimpijskim, w którym zagrają z Australijczykami Matthewem Ebdenem i Johnem Peersem. W czwartkowym meczu pokonali Andy'ego Murraya i Daniela Evansa 6:2, 6:4 w godzinę i siedemnaście minut. Byli faworytami i zgodnie z przewidywaniami znaleźli się w tzw. strefie medalowej.

Na początku meczu dokonali szybkich dwóch przełamań, dzięki czemu wyszli na prowadzenie 4:0. Do zwrotu akcji nie doszło i Amerykanie zapisali pierwszego seta na swoje konto. W drugiej partii strony returnowe były znacznie aktywniejsze, choć na tablicy wyników znowu pokazał się bezlitosny wynik 4:1 dla zawodników z USA. Brytyjczycy dwukrotnie przełamali rywali, ale sami po drodze stracili podanie na 2:5. Tego gema zabrakło im w końcówce - ostatnie dwa gemy były bardziej wyrównane i mogły sugerować, że otwiera się szansa dla Wyspiarzy.