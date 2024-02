Wciąż nie ma litości. Kolejna ofiara Polaka, tym razem dawny pogromca Hurkacza i Ruuda

Kamil Majchrzak: krok po kroku w górę rankingu ATP. To już piętnaste zwycięstwo

Corentin Denolly w najlepszym momencie swojej kariery wskoczył na 289. miejsce na świecie - to pozycja, która co najwyżej daje prawo gry w mniejszych challengerach. Dziś jest w okolicach pięćsetnej pozycji i jeździ sobie po świecie: a to gra w Tunezji, a to w Rwandzie, a to w Gruzji. I choć to wciąż o trzysta miejsc wyżej od naszego Kamila Majchrzaka, to specjaliści raczej nie zostawiali złudzeń, kto tu będzie faworytem.