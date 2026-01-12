Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wciąż głośno o pogromczyni Świątek. Prawie pięć lat i koniec. Stało się po meczu

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Iga Świątek wraz z reprezentacją Polski w świetnym stylu zainaugurowała sezon 2026. "Biało-Czerwoni" sięgnęli po triumf w United Cup i wreszcie przełamali się po przegranych dwóch finałach z rzędu. Raszynianka nie wygrała jednak singlowej potyczki z Belindą Bencic. Szwajcarka dzięki zwycięstwu awansowała w rankingu WTA. I to właśnie z nim związana jest historyczna sytuacja. Niedawna rywalka naszej rodaczki dołączyła do Sereny Williams.

Dwie tenisistki spotykają się na korcie po meczu, ubrane w sportowe stroje i czapki, jedna z nich nosi białą koszulkę z logotypami sponsorów, druga czerwoną sukienkę sportową, obie mają w dłoniach rakiety tenisowe, w tle widoczne zawodowe oświetlenie o...
Iga Świątek i Belinda Bencić zagrały singlowy pojedynek na United Cup 2026Andy Cheung / ContributorGetty Images

Kraj nad Wisłą na początku 2026 roku wreszcie doczekał się pierwszego w historii zwycięstwa w United Cup. Podczas australijskiego turnieju nie brakowało jednak trudnych momentów. Dwie ostatnie potyczki przegrała Iga Świątek. Kibiców zwłaszcza zaalarmowała konfrontacja z Belindą Bencic. Niżej notowana sportsmenka w jednym z setów wręcz znokautowała Raszyniankę, triumfując 6:0. Szwajcarka kilkadziesiąt minut później wzniosła ręce w górę w geście radości, ponieważ wyprowadziła swój kraj na prowadzenie.

Ostatecznie nasi oponenci przegrali, ponieważ do zwycięskiego dla "Biało-Czerwonych" miksta doprowadził Hubert Hurkacz. Pogromczyni podopiecznej Wima Fissette'a ma jednak spore powody do radości. Sam udział w finale to przecież wielki sukces dla Szwajcarii. "Każdy z nas był tu ważny. To jeden z najlepszych tygodni w moim życiu i zawsze będę o nim pamiętać. Cały United Cup był od początku do końca niezwykłym doświadczeniem" - powiedziała na gorąco po zakończeniu australijskich zmagań.

Belinda Bencic ma co świętować. Nie tylko wróciła do czołowej dziesiątki WTA

Uśmiech na twarzy 28-latki pojawił się zapewne także po aktualizacji kobiecego rankingu. W nim zawodniczka z Europy zaliczyła powrót do czołowej dziesiątki. A to nie wszystko. Ciekawym faktem podzieliło się konto The Tennis Letter w serwisie X. "14 miesięcy temu, kiedy wróciła po narodzinach córki Belli, nie miała żadnej pozycji w rankingu. Jest pierwszą mamą od 2021 roku, kiedy to zrobiła to Serena Williams, która znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych matek na świecie. Jakież to osiągnięcie" - czytamy we wpisie poświęconym Szwajcarce.

Na moment jaki wydarzył się zaledwie kilkadziesiąt godzin temu tenisowy świat czekał więc prawie pięć lat. Amerykańska legenda plasowała się w TOP 10 po raz ostatni w czerwcu 2021. Teraz podobnym wyczynem może pochwalić się Belinda Bencic. I Szwajcarka zapewne tak łatwo nie odda swojej pozycji. Kto wie czy nie pokusi się nawet o awans. Spora liczba punktów będzie do zdobycia podczas Australian Open. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Iga Świątek rozpłakała się po trzecim gemie meczu z Mayą Joint. Dawid Celt wyjaśnił, dlaczego - jego zdaniem - mogło tak się stać
Iga Świątek

Dwa razy 0:7 Świątek. A nie to bolało najmocniej. Celt wyjaśnił łzy Igi

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Belinda Bencic
Belinda BencicMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP
Tenisistka w sportowym stroju skoncentrowana na wykonaniu backhandowego uderzenia podczas meczu, wokół widownia na trybunach i dynamicznie lecąca piłka tenisowa.
Belinda BencicADEK BERRYAFP
Tenisistka w zielonej koszulce i białych spodenkach wyraża radość po udanym zagraniu, ściskając pięść, z rakietą tenisową w drugiej dłoni na tle kortu oraz widocznego logotypu turnieju.
Belinda Bencić podczas turnieju w PekinieMahesh Kumar A.East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja