Wciąż głośno o pogromczyni Świątek. Prawie pięć lat i koniec. Stało się po meczu

Kraj nad Wisłą na początku 2026 roku wreszcie doczekał się pierwszego w historii zwycięstwa w United Cup. Podczas australijskiego turnieju nie brakowało jednak trudnych momentów. Dwie ostatnie potyczki przegrała Iga Świątek. Kibiców zwłaszcza zaalarmowała konfrontacja z Belindą Bencic. Niżej notowana sportsmenka w jednym z setów wręcz znokautowała Raszyniankę, triumfując 6:0. Szwajcarka kilkadziesiąt minut później wzniosła ręce w górę w geście radości, ponieważ wyprowadziła swój kraj na prowadzenie.

Ostatecznie nasi oponenci przegrali, ponieważ do zwycięskiego dla "Biało-Czerwonych" miksta doprowadził Hubert Hurkacz. Pogromczyni podopiecznej Wima Fissette'a ma jednak spore powody do radości. Sam udział w finale to przecież wielki sukces dla Szwajcarii. "Każdy z nas był tu ważny. To jeden z najlepszych tygodni w moim życiu i zawsze będę o nim pamiętać. Cały United Cup był od początku do końca niezwykłym doświadczeniem" - powiedziała na gorąco po zakończeniu australijskich zmagań.

Belinda Bencic ma co świętować. Nie tylko wróciła do czołowej dziesiątki WTA

Uśmiech na twarzy 28-latki pojawił się zapewne także po aktualizacji kobiecego rankingu. W nim zawodniczka z Europy zaliczyła powrót do czołowej dziesiątki. A to nie wszystko. Ciekawym faktem podzieliło się konto The Tennis Letter w serwisie X. "14 miesięcy temu, kiedy wróciła po narodzinach córki Belli, nie miała żadnej pozycji w rankingu. Jest pierwszą mamą od 2021 roku, kiedy to zrobiła to Serena Williams, która znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych matek na świecie. Jakież to osiągnięcie" - czytamy we wpisie poświęconym Szwajcarce.

Rozwiń

Na moment jaki wydarzył się zaledwie kilkadziesiąt godzin temu tenisowy świat czekał więc prawie pięć lat. Amerykańska legenda plasowała się w TOP 10 po raz ostatni w czerwcu 2021. Teraz podobnym wyczynem może pochwalić się Belinda Bencic. I Szwajcarka zapewne tak łatwo nie odda swojej pozycji. Kto wie czy nie pokusi się nawet o awans. Spora liczba punktów będzie do zdobycia podczas Australian Open. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Belinda Bencic MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

Belinda Bencic ADEK BERRY AFP

Belinda Bencić podczas turnieju w Pekinie Mahesh Kumar A. East News